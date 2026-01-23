https://1prime.ru/20260123/tramp-866808906.html
Трамп назвал интересным предложение Путина по замороженным активам РФ для "Совета мира"
Трамп назвал интересным предложение Путина по замороженным активам РФ для "Совета мира"
2026-01-23T02:20+0300
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал очень интересным предложение президента РФ Владимира Путина направить 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов РФ в "Совет мира".
Ранее Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на Западе.
"Это очень интересно", - сказал Трамп журналистам.
Он отметил, что не слишком осведомлен о таком решении российского лидера, но поддерживает его.
"Я не знаю об этом. Я имею ввиду, я немного слышал об этом... Вы говорите о том, что он сказал сегодня утром? Он собирается войти в "Совет мира" и сделать взнос в один миллиард долларов за счет использования своих денег - я имею в виду, если он использует свои деньги, это замечательно", - добавил президент США.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств. В четверг, 22 января, 18 стран подписали устав "Совета мира" по Газе в швейцарском Давосе.
