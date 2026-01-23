Трамп: посмотрим, что из этого получится

https://1prime.ru/20260123/tramp-866809006.html
ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя встречу своих представителей в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что будет наблюдать за исходом переговоров.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча продолжается уже более 2 часов.
"Посмотрим, что из этого получится", – сказал Трамп журналистам на борту самолета.
"В течение первых трех лет, при Байдене, никто не встречался. А вы знаете одну вещь: если вы не встречаетесь, ничего не произойдёт. Поэтому мы встречаемся, и посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, мы сможем спасти много жизней", – добавил он.
