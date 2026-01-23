https://1prime.ru/20260123/tramp-866810943.html
Трамп не сразу ответил на вопрос о готовности Зеленского к урегулированию
2026-01-23T04:36+0300
ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не сразу ответил на вопрос о готовности Владимира Зеленского заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, при этом без колебаний выразил уверенность в соответствующей готовности со стороны президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Во время общения с журналистами главу Белого дома спросили о его оценке готовности сторон к урегулированию.
Говоря о российском лидере, Трамп сразу ответил, что Путин хотел бы заключить соглашение. Однако затем, перейдя к оценке готовности Зеленского, Трамп задумался, сделав паузу, прежде чем ответить, что тот также хотел бы заключить сделку.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
