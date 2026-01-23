Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий - 23.01.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
2026-01-23T05:24+0300
2026-01-23T05:24+0300
экономика
энергетика
мировая экономика
сша
украина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта. "Я думал, что (президент России Владимир - ред.) Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения", - сообщил он журналистам. Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
сша
украина
мировая экономика, сша, украина, дональд трамп
Экономика, Энергетика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Дональд Трамп
05:24 23.01.2026
 
ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта.
"Я думал, что (президент России Владимир - ред.) Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения", - сообщил он журналистам.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаСШАУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала