https://1prime.ru/20260123/tramp-866811781.html

Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий

Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий - 23.01.2026, ПРАЙМ

Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий

Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T05:24+0300

2026-01-23T05:24+0300

2026-01-23T05:24+0300

экономика

энергетика

мировая экономика

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866811781.jpg?1769135089

ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта. "Я думал, что (президент России Владимир - ред.) Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения", - сообщил он журналистам. Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, украина, дональд трамп