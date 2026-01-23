https://1prime.ru/20260123/tramp-866811781.html
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
ВАШИНГТОН, 23 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта.
"Я думал, что (президент России Владимир - ред.) Путин хочет получить целиком все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения", - сообщил он журналистам.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться - под вопросом. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
