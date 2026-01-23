https://1prime.ru/20260123/tramp-866813045.html

Трамп подтвердил сделку по TikTok

Трамп подтвердил сделку по TikTok - 23.01.2026, ПРАЙМ

Трамп подтвердил сделку по TikTok

Президент США Дональд Трамп подтвердил сделку по TikTok и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество в данном направлении. | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T06:22+0300

2026-01-23T06:22+0300

2026-01-23T06:22+0300

технологии

экономика

мировая экономика

китай

сша

кнр

дональд трамп

си цзиньпин

tiktok

oracle

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866813045.jpg?1769138546

ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил сделку по TikTok и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество в данном направлении. Ранее в четверг портал Semafor со ссылкой на источники сообщал, что США и Китай одобрили сделку по продаже американского бизнеса TikTok консорциуму преимущественно американских инвесторов во главе с Oracle и Silver Lake. "Я так рад, что помог спасти TikTok! Теперь он будет принадлежать группе великих американских патриотов и инвесторов, крупнейших в мире, и станет важным голосом. Наряду с другими факторами он был причиной того, что я так хорошо выступил среди молодежного электората на президентских выборах 2024 года. Я лишь надеюсь, что спустя долгое время меня будут помнить те, кто пользуется и любит TikTok", - написал президент США в Truth Social. Он также поблагодарил членов своей администрации за то, что они помогли "довести эту сделку до очень драматичного, окончательного и прекрасного завершения". "Я также хотел бы поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество с нами и, в конечном счете, за одобрение сделки. Он мог бы пойти другим путем, но не сделал этого, и мы ценим его решение", - добавил Трамп. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. После запуска в 2018 году оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, tiktok, oracle, bytedance