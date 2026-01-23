В США раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил России

https://1prime.ru/20260123/tramp-866827914.html

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп хочет запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии, пишет New York Times. "Запретить странам, не входящим в НАТО, особенно России и Китаю, получать права на добычу редкоземельных минералов, залегающих глубоко под ледяным щитом Гренландии", — говорится в публикации.Газета отмечает, что этот пункт должен войти в соглашение по статусу острова, которое находится в стадии обсуждения. Другие положения предполагают создание в регионе новой миссии НАТО "Арктический часовой" по аналогии с находящимися в Балтийском море и Восточной Европе."Дания, которая публично выступает против передачи прав собственности на какие-либо гренландские земли, может не согласиться с предложенными планами", — пишет газета.Позавчера на полях форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении Гренландии.

