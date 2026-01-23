В США раскрыли, какой сюрприз Трамп подготовил России
NYT: Трамп хочет запретить РФ и Китаю добычу ископаемых в Гренландии
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Глава США Дональд Трамп хочет запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии, пишет New York Times.
"Запретить странам, не входящим в НАТО, особенно России и Китаю, получать права на добычу редкоземельных минералов, залегающих глубоко под ледяным щитом Гренландии", — говорится в публикации.
Газета отмечает, что этот пункт должен войти в соглашение по статусу острова, которое находится в стадии обсуждения. Другие положения предполагают создание в регионе новой миссии НАТО "Арктический часовой" по аналогии с находящимися в Балтийском море и Восточной Европе.
"Дания, которая публично выступает против передачи прав собственности на какие-либо гренландские земли, может не согласиться с предложенными планами", — пишет газета.
Позавчера на полях форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении Гренландии.
