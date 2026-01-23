Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канада выступила против "Золотого купола" над Гренландией, заявил Трамп - 23.01.2026, ПРАЙМ
Канада выступила против "Золотого купола" над Гренландией, заявил Трамп
Канада выступила против "Золотого купола" над Гренландией, заявил Трамп - 23.01.2026, ПРАЙМ
Канада выступила против "Золотого купола" над Гренландией, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада выступила против строительства системы ПРО "Золотой купол" над Гренландией. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T23:56+0300
2026-01-23T23:56+0300
мировая экономика
канада
гренландия
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада выступила против строительства системы ПРО "Золотой купол" над Гренландией. "Канада выступает против строительства "Золотого купола" над Гренландией, хотя "Золотой купол" защитил бы Канаду", - написал он в соцсети Truth Social. Американский лидер также отметил, что вместо этого Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, "съест их" в течение года.
канада
гренландия
сша
ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада выступила против строительства системы ПРО "Золотой купол" над Гренландией.
"Канада выступает против строительства "Золотого купола" над Гренландией, хотя "Золотой купол" защитил бы Канаду", - написал он в соцсети Truth Social.
Американский лидер также отметил, что вместо этого Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, "съест их" в течение года.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
Трамп сообщил, где намеревается разместить систему ПРО "Золотой купил"
8 января, 23:13
 
