Канада выступила против "Золотого купола" над Гренландией, заявил Трамп
Канада выступила против "Золотого купола" над Гренландией, заявил Трамп
2026-01-23T23:56+0300
ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Канада выступила против строительства системы ПРО "Золотой купол" над Гренландией. "Канада выступает против строительства "Золотого купола" над Гренландией, хотя "Золотой купол" защитил бы Канаду", - написал он в соцсети Truth Social. Американский лидер также отметил, что вместо этого Канада предпочла сотрудничество с Китаем, который, по его мнению, "съест их" в течение года.
