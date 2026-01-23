Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никитин рассказал о значении развития беспилотного транспорта в России - 23.01.2026
Никитин рассказал о значении развития беспилотного транспорта в России
Никитин рассказал о значении развития беспилотного транспорта в России
бизнес
россия
рф
транспорт
минтранс рф
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ будет развивать беспилотный автотранспорт для повышения безопасности на дорогах, ускорения логистики и минимизации издержек, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Минтранс 21 января 2026 года опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) определяет условия их допуска на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования. "Федеральный закон о ВАТС станет отправной точкой в развитии отечественного беспилотного транспорта… Мы будем и дальше развивать беспилотный транспорт, чтобы повышать безопасность на дорогах, ускорять логистику и минимизировать издержки", - цитирует Минтранс РФ в сообщении слова министра. Никитин отметил, что развитие беспилотного транспорта является одним из приоритетных в деятельности министерства. "Важность и необходимость внедрения беспилотных технологий отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, когда мы с представителями других отраслей демонстрировали главе государства наши отечественные разработки в этой области", - добавил министр.
бизнес, россия, рф, транспорт, минтранс рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Транспорт, Минтранс РФ
10:48 23.01.2026
 
Никитин рассказал о значении развития беспилотного транспорта в России

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ будет развивать беспилотный автотранспорт для повышения безопасности на дорогах, ускорения логистики и минимизации издержек, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
Минтранс 21 января 2026 года опубликовал проект закона для беспилотных автомобилей. Документ о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) определяет условия их допуска на дороги. Федеральный закон установит единые правила для всех представителей рынка, определит права и обязанности участников регулирования, а также переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования.
"Федеральный закон о ВАТС станет отправной точкой в развитии отечественного беспилотного транспорта… Мы будем и дальше развивать беспилотный транспорт, чтобы повышать безопасность на дорогах, ускорять логистику и минимизировать издержки", - цитирует Минтранс РФ в сообщении слова министра.
Никитин отметил, что развитие беспилотного транспорта является одним из приоритетных в деятельности министерства.
"Важность и необходимость внедрения беспилотных технологий отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, когда мы с представителями других отраслей демонстрировали главе государства наши отечественные разработки в этой области", - добавил министр.
 
Бизнес РОССИЯ РФ Транспорт Минтранс РФ
 
 
