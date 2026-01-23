Профицит текущего счета платежного баланса России снизился до $38,1 млрд

https://1prime.ru/20260123/tsb-866833584.html
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре снизилось до 38,1 миллиарда долларов с 59,9 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России. "В январе-ноябре 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 38,1 миллиарда долларов США с 59,9 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года, основную роль сыграло снижение профицита торгового баланса и увеличение дефицита баланса услуг", - сообщил регулятор.
