Профицит текущего счета платежного баланса России снизился до $38,1 млрд

Профицит текущего счета платежного баланса России снизился до $38,1 млрд - 23.01.2026

Профицит текущего счета платежного баланса России снизился до $38,1 млрд

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре снизилось до 38,1 миллиарда долларов с 59,9 миллиарда за аналогичный период прошлого... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T16:14+0300

2026-01-23T16:14+0300

2026-01-23T16:14+0300

энергетика

финансы

россия

банки

сша

рф

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-ноябре снизилось до 38,1 миллиарда долларов с 59,9 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России. "В январе-ноябре 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 38,1 миллиарда долларов США с 59,9 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года, основную роль сыграло снижение профицита торгового баланса и увеличение дефицита баланса услуг", - сообщил регулятор.

сша

рф

2026

Новости

финансы, россия, банки, сша, рф