ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов

В Банк России не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов, сообщил регулятор. | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T18:28+0300

экономика

финансы

банки

россия

рф

владимир путин

банк россии

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В Банк России не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов, сообщил регулятор. "К нам не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов", - говорится в Telegram-канале ЦБ в ответ на просьбу прокомментировать позицию регулятора по обмену иностранных ценных бумаг (ИЦБ) через брокеров. В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ (№844), предусматривающий возможность обмена замороженными активами: в рамках процедуры иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". Уполномоченная правительством РФ компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей.

рф

