Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/tsb-866843482.html
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов - 23.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов
В Банк России не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов, сообщил регулятор. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T18:28+0300
2026-01-23T18:28+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
владимир путин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В Банк России не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов, сообщил регулятор. "К нам не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов", - говорится в Telegram-канале ЦБ в ответ на просьбу прокомментировать позицию регулятора по обмену иностранных ценных бумаг (ИЦБ) через брокеров. В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ (№844), предусматривающий возможность обмена замороженными активами: в рамках процедуры иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". Уполномоченная правительством РФ компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20260123/donbass-866826077.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф, владимир путин, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Банк России
18:28 23.01.2026
 
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов

ЦБ не получал официальных предложений по обмену заблокированных активов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
ЦБ РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В Банк России не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов, сообщил регулятор.
"К нам не поступали официальные предложения по обмену заблокированных активов", - говорится в Telegram-канале ЦБ в ответ на просьбу прокомментировать позицию регулятора по обмену иностранных ценных бумаг (ИЦБ) через брокеров.
В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ (№844), предусматривающий возможность обмена замороженными активами: в рамках процедуры иностранцы смогут приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
Уполномоченная правительством РФ компания "Инвестиционная палата" в 2024 году провела две волны выкупа заблокированных иностранных ценных бумаг граждан РФ. В ходе них нерезиденты выкупили из предъявленных физическими лицами-резидентами бумаги на сумму 10,64 миллиарда рублей.
Разрушенный обстрелами дом в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Часть замороженных в США активов могут направить на восстановление Донбасса
13:15
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФВладимир ПутинБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала