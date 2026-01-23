Цены на золото и серебро впервые поднялись выше 99 долларов за унцию

https://1prime.ru/20260123/tseny-866814669.html

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на золото и серебро поднимаются в пятницу утром, ранее в ходе торгов котировки достигали новых рекордных показателей, при этом серебро впервые поднялось выше 99 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 7.14 мск цена мартовского фьючерса на серебро на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,41% - до 98,698 доллара за унцию. А ранее в пятницу котировки обновили рекорд, поднявшись до 99,19 доллара за унцию. Февральский фьючерс на 7.14 мск рос на 0,81% относительно предыдущего закрытия, или на 39,9 доллара, - до 4 952,9 доллара за тройскую унцию, в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 969,69 доллара за унцию.

