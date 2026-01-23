Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго рассказали, где имеются энергомощности для строительства ЦОДов - 23.01.2026
В Минэнерго рассказали, где имеются энергомощности для строительства ЦОДов
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Энергомощности для строительства новых центров обработки данных (ЦОДов) есть в Ленинградской области в размере 1 ГВт, а также в районах Урала и Волги в размере по 500 МВт, заявил замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации. Ранее в Совете Федерации Конюшенко рассказал, что Минэнерго РФ рассматривает идею строительства электростанций в Подмосковье для энергоснабжения ЦОДов, поскольку "в Москве у нас нет возможности раздать такую мощность". "Мы нашли совместно с "Россетями", с "Системным оператором" несколько зон, где мы смогли бы обеспечить подключение... Это не Москва. В районе Ленинградской области есть гигаватт мощности, где мы сейчас предлагаем площадки для размещения ЦОДов. (Также предлагаем - ред.) зону Волги и зону Урала по 500 мегаватт", - сказал он. "Мы сейчас сформировали карту… Соответственно, мы готовы предложить оперативное строительство ЦОДов именно в этих точках", - продолжил чиновник. Он добавил, что это решение самое быстрое, на создание инфраструктуры уйдет порядка года. А предложения крупнейших строителей дата-центров о строительстве 200-500 МВт мощности займут уже около четырёх лет, также сказал замминистра.
В Минэнерго рассказали, где имеются энергомощности для строительства ЦОДов

Конбюшенко: мощности для строительства новых ЦОД есть в Ленинградской области и на Урале

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Энергомощности для строительства новых центров обработки данных (ЦОДов) есть в Ленинградской области в размере 1 ГВт, а также в районах Урала и Волги в размере по 500 МВт, заявил замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации.
Ранее в Совете Федерации Конюшенко рассказал, что Минэнерго РФ рассматривает идею строительства электростанций в Подмосковье для энергоснабжения ЦОДов, поскольку "в Москве у нас нет возможности раздать такую мощность".
"Мы нашли совместно с "Россетями", с "Системным оператором" несколько зон, где мы смогли бы обеспечить подключение... Это не Москва. В районе Ленинградской области есть гигаватт мощности, где мы сейчас предлагаем площадки для размещения ЦОДов. (Также предлагаем - ред.) зону Волги и зону Урала по 500 мегаватт", - сказал он.
"Мы сейчас сформировали карту… Соответственно, мы готовы предложить оперативное строительство ЦОДов именно в этих точках", - продолжил чиновник.
Он добавил, что это решение самое быстрое, на создание инфраструктуры уйдет порядка года. А предложения крупнейших строителей дата-центров о строительстве 200-500 МВт мощности займут уже около четырёх лет, также сказал замминистра.
В Госдуме рассказали, где лучше всего строить ЦОДы
21 января, 10:47
