https://1prime.ru/20260123/tsod-866831489.html
В Минэнерго рассказали, где имеются энергомощности для строительства ЦОДов
В Минэнерго рассказали, где имеются энергомощности для строительства ЦОДов - 23.01.2026, ПРАЙМ
В Минэнерго рассказали, где имеются энергомощности для строительства ЦОДов
Энергомощности для строительства новых центров обработки данных (ЦОДов) есть в Ленинградской области в размере 1 ГВт, а также в районах Урала и Волги в размере... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T15:25+0300
2026-01-23T15:25+0300
2026-01-23T15:25+0300
энергетика
россия
ленинградская область
рф
москва
цод
совет федерации
россети
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864963820_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eff7040c5141004e707d779c963b936b.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Энергомощности для строительства новых центров обработки данных (ЦОДов) есть в Ленинградской области в размере 1 ГВт, а также в районах Урала и Волги в размере по 500 МВт, заявил замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на заседании на тему "Актуальные вопросы развития российских вычислительных мощностей" в Совете Федерации. Ранее в Совете Федерации Конюшенко рассказал, что Минэнерго РФ рассматривает идею строительства электростанций в Подмосковье для энергоснабжения ЦОДов, поскольку "в Москве у нас нет возможности раздать такую мощность". "Мы нашли совместно с "Россетями", с "Системным оператором" несколько зон, где мы смогли бы обеспечить подключение... Это не Москва. В районе Ленинградской области есть гигаватт мощности, где мы сейчас предлагаем площадки для размещения ЦОДов. (Также предлагаем - ред.) зону Волги и зону Урала по 500 мегаватт", - сказал он. "Мы сейчас сформировали карту… Соответственно, мы готовы предложить оперативное строительство ЦОДов именно в этих точках", - продолжил чиновник. Он добавил, что это решение самое быстрое, на создание инфраструктуры уйдет порядка года. А предложения крупнейших строителей дата-центров о строительстве 200-500 МВт мощности займут уже около четырёх лет, также сказал замминистра.
https://1prime.ru/20260121/tsod-866739698.html
ленинградская область
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864963820_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_7c1df57d3c75f26d7644494c6f01018a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинградская область, рф, москва, цод, совет федерации, россети, технологии
Энергетика, РОССИЯ, Ленинградская область, РФ, МОСКВА, ЦОД, Совет Федерации, Россети, Технологии
В Минэнерго рассказали, где имеются энергомощности для строительства ЦОДов
Конбюшенко: мощности для строительства новых ЦОД есть в Ленинградской области и на Урале