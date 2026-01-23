Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кузбасс снизил добычу угля по сравнению с 2024 годом - 23.01.2026
Кузбасс снизил добычу угля по сравнению с 2024 годом
Угольщики Кузбасса в 2025 году добыли 190,7 миллиона тонн угля, что на 3,9% ниже по сравнению с 2024 годом, следует из сообщения министерства угольной... | 23.01.2026, ПРАЙМ
КЕМЕРОВО, 23 янв – ПРАЙМ. Угольщики Кузбасса в 2025 году добыли 190,7 миллиона тонн угля, что на 3,9% ниже по сравнению с 2024 годом, следует из сообщения министерства угольной промышленности региона. "В 2025 году угольщиками Кузбасса добыто 190,7 миллиона тонн угля, что на 3,9% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки, в 2025 году составила 144,7 миллиона тонн, что на 7,8% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (75,8% от добычи)", – говорится в сообщении. Уточняется, что общая отгрузка угля в Кузбассе за 2025 год составила 168,3 миллиона тонн угля, что на 3,2% ниже в сравнении с 2024 годом. "В том числе на экспорт отгружено 101,8 миллиона тонн, снижение на 0,3% к уровню 2024 года: в восточном направлении 53,8 миллиона тонн, увеличение на 0,4% к уровню 2024 года; в северо-западном направлении 31,9 миллиона тонн, снижение на 7,0% к уровню 2024 года; в южном направлении 14,5 миллиона тонн, увеличение на 19,0% к уровню 2024 года", – уточняется в релизе. За 11 месяцев 2025 года средняя заработная плата работников, непосредственно занятых в угледобыче и переработке угля, достигла 116,4 тысячи рублей, что на 4% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Численность персонала, занятого непосредственно добычей и переработкой угля, составила 87,5 тысяч человек, что на 3,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что указанная численность не включает персонал вспомогательных производств.
15:42 23.01.2026
 
КЕМЕРОВО, 23 янв – ПРАЙМ. Угольщики Кузбасса в 2025 году добыли 190,7 миллиона тонн угля, что на 3,9% ниже по сравнению с 2024 годом, следует из сообщения министерства угольной промышленности региона.
"В 2025 году угольщиками Кузбасса добыто 190,7 миллиона тонн угля, что на 3,9% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки, в 2025 году составила 144,7 миллиона тонн, что на 7,8% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (75,8% от добычи)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что общая отгрузка угля в Кузбассе за 2025 год составила 168,3 миллиона тонн угля, что на 3,2% ниже в сравнении с 2024 годом.
"В том числе на экспорт отгружено 101,8 миллиона тонн, снижение на 0,3% к уровню 2024 года: в восточном направлении 53,8 миллиона тонн, увеличение на 0,4% к уровню 2024 года; в северо-западном направлении 31,9 миллиона тонн, снижение на 7,0% к уровню 2024 года; в южном направлении 14,5 миллиона тонн, увеличение на 19,0% к уровню 2024 года", – уточняется в релизе.
За 11 месяцев 2025 года средняя заработная плата работников, непосредственно занятых в угледобыче и переработке угля, достигла 116,4 тысячи рублей, что на 4% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Численность персонала, занятого непосредственно добычей и переработкой угля, составила 87,5 тысяч человек, что на 3,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что указанная численность не включает персонал вспомогательных производств.
МЭА прогнозирует снижение мирового спроса на металлургический уголь
17 декабря 2025, 19:46
 
