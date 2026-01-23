https://1prime.ru/20260123/ugol-866832058.html

Кузбасс снизил добычу угля по сравнению с 2024 годом

Кузбасс снизил добычу угля по сравнению с 2024 годом

КЕМЕРОВО, 23 янв – ПРАЙМ. Угольщики Кузбасса в 2025 году добыли 190,7 миллиона тонн угля, что на 3,9% ниже по сравнению с 2024 годом, следует из сообщения министерства угольной промышленности региона. "В 2025 году угольщиками Кузбасса добыто 190,7 миллиона тонн угля, что на 3,9% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки, в 2025 году составила 144,7 миллиона тонн, что на 7,8% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года (75,8% от добычи)", – говорится в сообщении. Уточняется, что общая отгрузка угля в Кузбассе за 2025 год составила 168,3 миллиона тонн угля, что на 3,2% ниже в сравнении с 2024 годом. "В том числе на экспорт отгружено 101,8 миллиона тонн, снижение на 0,3% к уровню 2024 года: в восточном направлении 53,8 миллиона тонн, увеличение на 0,4% к уровню 2024 года; в северо-западном направлении 31,9 миллиона тонн, снижение на 7,0% к уровню 2024 года; в южном направлении 14,5 миллиона тонн, увеличение на 19,0% к уровню 2024 года", – уточняется в релизе. За 11 месяцев 2025 года средняя заработная плата работников, непосредственно занятых в угледобыче и переработке угля, достигла 116,4 тысячи рублей, что на 4% выше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Численность персонала, занятого непосредственно добычей и переработкой угля, составила 87,5 тысяч человек, что на 3,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что указанная численность не включает персонал вспомогательных производств.

