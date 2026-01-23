https://1prime.ru/20260123/uitkoff-866807779.html

Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле

Меняются выходные данные, расширен контекст, добавлены подробности и бэкграунд | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T00:37+0300

2026-01-23T00:37+0300

2026-01-23T00:37+0300

общество

сша

москва

вашингтон

стив уиткофф

владимир путин

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866807779.jpg?1769117866

Меняются выходные данные, расширен контекст, добавлены подробности и бэкграунд МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил президенту России Владимиру Путину комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле. Накануне Путин сообщил, что проведет переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Представители США прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером. Вместе с ними впервые в Кремль приехал Грюнбаум. Уиткофф поздоровался с российским президентом: "Очень рад видеть вас". После чего представил ему Грюнбаума. "Это Джош", - сказал Уиткофф Путину, указывая на Грюнбаума. Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году. Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как выяснило РИА Новости, Грюнбаум обладает обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Американский чиновник ранее уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования со стороны США в переговорах с Киевом, однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя до переговоров с Дмитриевым не упоминалось. Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях. Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета.

2026

