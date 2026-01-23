Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/uitkoff-866807779.html
Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле
Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле - 23.01.2026, ПРАЙМ
Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле
Меняются выходные данные, расширен контекст, добавлены подробности и бэкграунд | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T00:37+0300
2026-01-23T00:37+0300
общество
сша
москва
вашингтон
стив уиткофф
владимир путин
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866807779.jpg?1769117866
Меняются выходные данные, расширен контекст, добавлены подробности и бэкграунд МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил президенту России Владимиру Путину комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле. Накануне Путин сообщил, что проведет переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Представители США прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером. Вместе с ними впервые в Кремль приехал Грюнбаум. Уиткофф поздоровался с российским президентом: "Очень рад видеть вас". После чего представил ему Грюнбаума. "Это Джош", - сказал Уиткофф Путину, указывая на Грюнбаума. Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году. Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как выяснило РИА Новости, Грюнбаум обладает обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Американский чиновник ранее уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования со стороны США в переговорах с Киевом, однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя до переговоров с Дмитриевым не упоминалось. Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях. Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета.
сша
москва
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, москва, вашингтон, стив уиткофф, владимир путин, кирилл дмитриев
Общество , США, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев
00:37 23.01.2026
 

Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Меняются выходные данные, расширен контекст, добавлены подробности и бэкграунд
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил президенту России Владимиру Путину комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле.
Накануне Путин сообщил, что проведет переговоры с Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Представители США прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером. Вместе с ними впервые в Кремль приехал Грюнбаум.
Уиткофф поздоровался с российским президентом: "Очень рад видеть вас". После чего представил ему Грюнбаума.
"Это Джош", - сказал Уиткофф Путину, указывая на Грюнбаума.
Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.
Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Как выяснило РИА Новости, Грюнбаум обладает обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Американский чиновник ранее уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования со стороны США в переговорах с Киевом, однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя до переговоров с Дмитриевым не упоминалось.
Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.
В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях. Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета.
 
ОбществоСШАМОСКВАВАШИНГТОНСтив УиткоффВладимир ПутинКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала