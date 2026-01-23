https://1prime.ru/20260123/uitkoff-866810164.html

Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле

2026-01-23T03:59+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле не приехал в американское посольство, как это было в декабре, прождавшие его несколько часов журналисты уезжают от дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости. В декабре 2025 года Уиткофф сразу после встречи с Путиным в Кремле приехал в дипмиссию своей страны и пробыл там 30 минут, после чего уехал в аэропорт. В этот раз спецпосланник президента США не приехал в посольство, а сразу направился в аэропорт. Несколько съемочных групп российских телеканалов уехали от дипмиссии спустя несколько часов ожидания.

