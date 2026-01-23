Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/uitkoff-866810164.html
Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле
Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле - 23.01.2026, ПРАЙМ
Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле не приехал в американское посольство, как это было в... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T03:59+0300
2026-01-23T03:59+0300
бизнес
общество
экономика
сша
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866810164.jpg?1769129992
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле не приехал в американское посольство, как это было в декабре, прождавшие его несколько часов журналисты уезжают от дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости. В декабре 2025 года Уиткофф сразу после встречи с Путиным в Кремле приехал в дипмиссию своей страны и пробыл там 30 минут, после чего уехал в аэропорт. В этот раз спецпосланник президента США не приехал в посольство, а сразу направился в аэропорт. Несколько съемочных групп российских телеканалов уехали от дипмиссии спустя несколько часов ожидания.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , сша, стив уиткофф, владимир путин
Бизнес, Общество , Экономика, США, Стив Уиткофф, Владимир Путин
03:59 23.01.2026
 

Уиткофф не приехал в посольство США после встречи в Кремле

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле не приехал в американское посольство, как это было в декабре, прождавшие его несколько часов журналисты уезжают от дипмиссии, передает корреспондент РИА Новости.
В декабре 2025 года Уиткофф сразу после встречи с Путиным в Кремле приехал в дипмиссию своей страны и пробыл там 30 минут, после чего уехал в аэропорт.
В этот раз спецпосланник президента США не приехал в посольство, а сразу направился в аэропорт. Несколько съемочных групп российских телеканалов уехали от дипмиссии спустя несколько часов ожидания.
 
ЭкономикаБизнесОбществоСШАСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала