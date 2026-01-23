Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута - 23.01.2026
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль пожаловался, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины. Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Киевский мэр Виталий Кличко, в свою очередь, заявил о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения. "Сегодня (четверг - ред.) на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
00:22 23.01.2026
 
На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль пожаловался, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Киевский мэр Виталий Кличко, в свою очередь, заявил о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения.
"Сегодня (четверг - ред.) на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
 
ЭнергетикаЭкономикаУКРАИНАКиевДенис ШмыгальВиталий Кличко
 
 
