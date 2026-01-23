https://1prime.ru/20260123/ukraina-866807534.html

На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута

На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута - 23.01.2026, ПРАЙМ

На Украине назвали четверг самым тяжелым днем после блэкаута

Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль пожаловался, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T00:22+0300

2026-01-23T00:22+0300

2026-01-23T00:22+0300

энергетика

экономика

украина

киев

денис шмыгаль

виталий кличко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866807534.jpg?1769116956

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль пожаловался, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым после блэкаута в ноябре 2022 года днем для энергосистемы Украины. Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки. Киевский мэр Виталий Кличко, в свою очередь, заявил о начавшихся в городе перебоях со светом, отоплением и водоснабжением. В энергохолдинге ДТЭК сообщали, что более 170 тысяч семей в городе остаются без электроснабжения. "Сегодня (четверг - ред.) на Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также Кличко дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, денис шмыгаль, виталий кличко