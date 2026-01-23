Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
05:48 23.01.2026 (обновлено: 05:49 23.01.2026)
 
В США раскрыли, на какие шаги может пойти Запад на Украине

Политолог Робертс: только Путин и Трамп могут остановить конфликт на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры потеряли способность здраво оценивать ситуацию, поэтому разрешить конфликт на Украине могут только президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, такое мнение в эфире YouTube-канала. высказал американский экономист, , политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс.
"Я определенно не думаю, что Европа способна начать войну с Россией. <…> Но европейцы не способны мыслить. Если бы они могли думать, разве они позволили бы захватить свои страны иммигрантам, которые не ассимилируются, создают бесконечные экономические проблемы, совершают чудовищные преступления, насилуют европейских женщин? <…> Очевидно, что у европейцев нет ни капли здравого смысла", — заявил он.
Вместе с тем Робертс выразил уверенность, что лидеры США и России могли бы успешно урегулировать ситуацию в Украине.
"На Украине продолжается бесконечная война, мне кажется, она будет продолжаться. <…> Остановить войну могли бы только переговоры Путина и Трампа. Путин описал бы ситуацию и пути выхода из нее, как он это видит. А Трамп должен был бы это понять и сказать: "Что же, я могу дать тебе большую часть этого, но не все. Что-то нам придется реализовывать поэтапно. Так, мы не можем прямо сейчас убрать НАТО с границ России. Для этого нужно некоторое время". Но ничего подобного пока не происходит", — отметил обозреватель.
Россия неоднократно выражала готовность к мирному урегулированию ситуации на Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. Кремль также отмечал необходимость для Киева начать процесс переговоров.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
"Отравленные пилюли". СМИ раскрыли замысел ЕС против России из-за Украины
19 января, 14:18
 
