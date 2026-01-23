https://1prime.ru/20260123/ukraina-866812367.html

В США раскрыли, на какие шаги может пойти Запад на Украине

23.01.2026

В США раскрыли, на какие шаги может пойти Запад на Украине

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Европейские лидеры потеряли способность здраво оценивать ситуацию, поэтому разрешить конфликт на Украине могут только президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, такое мнение в эфире YouTube-канала. высказал американский экономист, , политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс."Я определенно не думаю, что Европа способна начать войну с Россией. <…> Но европейцы не способны мыслить. Если бы они могли думать, разве они позволили бы захватить свои страны иммигрантам, которые не ассимилируются, создают бесконечные экономические проблемы, совершают чудовищные преступления, насилуют европейских женщин? <…> Очевидно, что у европейцев нет ни капли здравого смысла", — заявил он.Вместе с тем Робертс выразил уверенность, что лидеры США и России могли бы успешно урегулировать ситуацию в Украине."На Украине продолжается бесконечная война, мне кажется, она будет продолжаться. <…> Остановить войну могли бы только переговоры Путина и Трампа. Путин описал бы ситуацию и пути выхода из нее, как он это видит. А Трамп должен был бы это понять и сказать: "Что же, я могу дать тебе большую часть этого, но не все. Что-то нам придется реализовывать поэтапно. Так, мы не можем прямо сейчас убрать НАТО с границ России. Для этого нужно некоторое время". Но ничего подобного пока не происходит", — отметил обозреватель.Россия неоднократно выражала готовность к мирному урегулированию ситуации на Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. Кремль также отмечал необходимость для Киева начать процесс переговоров.

