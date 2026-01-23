https://1prime.ru/20260123/ukraina-866812906.html
"Точка невозврата": Зеленский в Давосе получил тревожный сигнал
На прошедшем недавно саммите в Давосе стало ясно, что западные отношения с Украиной и Владимиром Зеленским изменились, и ему подали сигнал о возможной изоляции... | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. На прошедшем недавно саммите в Давосе стало ясно, что западные отношения с Украиной и Владимиром Зеленским изменились, и ему подали сигнал о возможной изоляции страны, пишет итальянское издание AntiDiplomatico."Киев получил негласный сигнал маргинализации: американская сторона полностью избегала переговоров по Украине, а повестка дня форума резко изменилась как раз тогда, когда должны были состояться обсуждения украинской темы", — указывается в материале.Как отметил автор статьи, последствия этих сигналов стали очевидны сразу. Программа форума была изменена, исключая те вопросы, ради которых Зеленский прибыл. Саммит оказался провальным для всего киевского режима."Украина полностью исчезла из повестки дня форума. План западного финансирования в размере 800 миллиардов долларов так и не был объявлен. <…> Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует. <…> Для Украины достигнута точка невозврата", — отмечает он.Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Первоначально обсуждение Украины считалось одной из ключевых тем, однако, как сообщает издание Financial Times, прошедшее событие стало сильной неудачей для Зеленского.
