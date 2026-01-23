https://1prime.ru/20260123/ukraina-866819686.html

S&P повысило кредитный рейтинг Украины

S&P повысило кредитный рейтинг Украины - 23.01.2026, ПРАЙМ

S&P повысило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD"... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T09:36+0300

2026-01-23T09:36+0300

2026-01-23T09:36+0300

экономика

финансы

банки

украина

s&p

fitch ratings

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD" ("выборочного дефолта") после реструктуризации привязанного к ВВП долга, прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен до "C" с "SD". "Украина завершила обмен своих привязанных к ВВП бумаг на новые. Мы полагаем, что продолжающаяся реструктуризация небольшой части долга, по которому все еще действует дефолт, не окажет существенного влияния на способность и готовность Украины выполнять свои другие долговые обязательства", - прокомментировали решение аналитики S&P. Стабильный прогноз отражает управляемые требования по обслуживанию госдолга страны в течение следующих 12 месяцев, ожидания стабильной международной финансовой поддержки, а также риски для экономики, внешнего баланса, государственных финансов и финансовой стабильности, указывается в релизе. В декабре Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга, обменяв ВВП-варранты суммой 2,63 миллиарда долларов на облигации нескольких серий с погашением в 2030-м, 2032-м и 2034 годах. В том же месяце агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "ССС" с уровня "ограниченного дефолта" ("RD").

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, украина, s&p, fitch ratings