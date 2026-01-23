S&P повысило кредитный рейтинг Украины

https://1prime.ru/20260123/ukraina-866819686.html
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до "CCC+" с "SD" ("выборочного дефолта") после реструктуризации привязанного к ВВП долга, прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте повышен до "C" с "SD". "Украина завершила обмен своих привязанных к ВВП бумаг на новые. Мы полагаем, что продолжающаяся реструктуризация небольшой части долга, по которому все еще действует дефолт, не окажет существенного влияния на способность и готовность Украины выполнять свои другие долговые обязательства", - прокомментировали решение аналитики S&P. Стабильный прогноз отражает управляемые требования по обслуживанию госдолга страны в течение следующих 12 месяцев, ожидания стабильной международной финансовой поддержки, а также риски для экономики, внешнего баланса, государственных финансов и финансовой стабильности, указывается в релизе. В декабре Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга, обменяв ВВП-варранты суммой 2,63 миллиарда долларов на облигации нескольких серий с погашением в 2030-м, 2032-м и 2034 годах. В том же месяце агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "ССС" с уровня "ограниченного дефолта" ("RD").
