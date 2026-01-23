Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260123/universitet-866807616.html
Российский биотехнологический университет запускает симуляционные классы
2026-01-23T00:28+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запускает симуляционные классы для отработки практических навыков управления командой и сервисом в сфере гостиничного бизнеса, рассказали РИА Новости в гостиничном операторе LeePrime Group. "У нас открывается лаборатория гостиничного сектора. Мы сделали два симуляционных класса, как это принято в авиации, где студенты смогут отрабатывать навыки работы в отеле на практике. Есть ресторанный блок и блок номерного фонда", - рассказала гендиректор компании Лилия Дорохина, добавив, что торжественное открытие "проектной мастерской" приурочено ко Дню студента. По словам Дорохиной, сфера гостеприимства в России в данный момент столкнулась с кадровым голодом, при этом на уровне государства поставлена задача развивать внутренний туризм. "Мы соединяем практику сегодняшнего дня с теорией, поскольку теория, к сожалению, устаревает. Наша задача - создание кадрового резерва, обеспечение отелей и ресторанов профессионалами высокого уровня. Мы хотим поддержать уровень наших отелей и ресторанов после ухода зарубежных операторов", - пояснила в свою очередь исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова. Институт "Высшая школа управления гостеприимством" появился в Росбиотехе в начале текущего учебного года, там студенты обучаются по направлениям "Операционная деятельность отеля", "Технология продукции и организация общественного питания", "Сервис в отеле", "Управление доходами". Лаборатории позволят студентам ближе познакомиться с реальностью гостиничного бизнеса - лекции читает топ-менеджмент LeePrime Group, которая занимается управлением объектами в сфере гостеприимства.
00:28 23.01.2026
 
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский биотехнологический университет на базе института "Высшая школа управления гостеприимством" запускает симуляционные классы для отработки практических навыков управления командой и сервисом в сфере гостиничного бизнеса, рассказали РИА Новости в гостиничном операторе LeePrime Group.
"У нас открывается лаборатория гостиничного сектора. Мы сделали два симуляционных класса, как это принято в авиации, где студенты смогут отрабатывать навыки работы в отеле на практике. Есть ресторанный блок и блок номерного фонда", - рассказала гендиректор компании Лилия Дорохина, добавив, что торжественное открытие "проектной мастерской" приурочено ко Дню студента.
По словам Дорохиной, сфера гостеприимства в России в данный момент столкнулась с кадровым голодом, при этом на уровне государства поставлена задача развивать внутренний туризм.
"Мы соединяем практику сегодняшнего дня с теорией, поскольку теория, к сожалению, устаревает. Наша задача - создание кадрового резерва, обеспечение отелей и ресторанов профессионалами высокого уровня. Мы хотим поддержать уровень наших отелей и ресторанов после ухода зарубежных операторов", - пояснила в свою очередь исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова.
Институт "Высшая школа управления гостеприимством" появился в Росбиотехе в начале текущего учебного года, там студенты обучаются по направлениям "Операционная деятельность отеля", "Технология продукции и организация общественного питания", "Сервис в отеле", "Управление доходами".
Лаборатории позволят студентам ближе познакомиться с реальностью гостиничного бизнеса - лекции читает топ-менеджмент LeePrime Group, которая занимается управлением объектами в сфере гостеприимства.
 
