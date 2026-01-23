https://1prime.ru/20260123/upreki-866850542.html

"Сотрут в порошок". На Западе предупредили Зеленского из-за речи в Давосе

"Сотрут в порошок". На Западе предупредили Зеленского из-за речи в Давосе - 23.01.2026, ПРАЙМ

"Сотрут в порошок". На Западе предупредили Зеленского из-за речи в Давосе

Жалобы Владимира Зеленского на недостаточную поддержку со стороны Европы не способны изменить соотношение сил в конфликте на Украине, заявил отставной... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T23:18+0300

2026-01-23T23:18+0300

2026-01-23T23:18+0300

украина

запад

европа

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

оон

василий небензя

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Жалобы Владимира Зеленского на недостаточную поддержку со стороны Европы не способны изменить соотношение сил в конфликте на Украине, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Россия имеет все необходимые ей кадровые ресурсы. Она имеет всю необходимую ей оборонную промышленную базу. Она имеет все необходимые ей запасы, оборудование и сырье, чтобы продолжать этот конфликт бесконечно. Поэтому их превосходство в огневой мощи, превосходство в живой силе, превосходство в промышленности — все это будет продолжать подавлять противника", — сказал он.Эксперт добавил, что украинская сторона на этом фоне не в состоянии обеспечить стабильное электроснабжение даже в столице.По его мнению, сейчас нет сценариев завершения конфликта, которые не означали бы поражение Киева. Он подчеркнул, что дипломатические попытки ранее отвергались, но у Москвы остается стимул для переговоров."Но, если вы не примете требования России <…> она будет занимать все больше территорий, а вас, в конце концов, сотрут в порошок", — предупредил Дэвис.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

https://1prime.ru/20260123/dialog-866849794.html

https://1prime.ru/20260123/vykhodka-866849502.html

украина

запад

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, европа, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, оон, василий небензя