https://1prime.ru/20260123/uroven-866807983.html

Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году

Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году - 23.01.2026, ПРАЙМ

Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году

Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году против текущих 47%, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости. | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T00:58+0300

2026-01-23T00:58+0300

2026-01-23T00:58+0300

экономика

россия

общество

татьяна голикова

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866807983.jpg?1769119131

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Уровень занятости молодежи в России достигнет 50% в 2029 году против текущих 47%, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости. Так, согласно прогнозным оценкам властей, в прошлом году 47% молодежи в возрасте 15-29 лет имели работу, в текущем году ожидается, что показатель вырастет до 47,6%, а затем и до 50,8% в 2029 году. В 2030 году уровень занятости молодых россиян составит уже 52%. По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, уровень занятости россиян в трудоспособном возрасте достиг рекордных 61,4%. При этом среди россиян в возрасте 20-24 лет он составляет 54,1%, а среди 25-29-летних - 89%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , татьяна голикова