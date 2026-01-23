https://1prime.ru/20260123/ushakov-866811211.html

Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом

Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле. С российской стороны в переговорах также принимали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Встреча продолжалась почти четыре часа и продлилась до трех часов ночи. После встречи об итогах переговоров рассказал Ушаков. "Сейчас 4 часа 15 минут. И самое время, чтобы проинформировать вас о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле", - сказал помощник президента во время брифинга. Ушаков сообщил, что встреча была содержательной, конструктивной и полезной во всех смыслах. Он также отметил, что Россия и США условились поддерживать в дальнейшем плотные контакты как по украинским, так и по другим темам. "На этом я завершаю свой отчет. И пожелаю всем доброго утра", - заключил Ушаков.

