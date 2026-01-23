Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/ushakov-866811211.html
Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом
Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом - 23.01.2026, ПРАЙМ
Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T05:09+0300
2026-01-23T05:09+0300
россия
экономика
общество
сша
рф
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866811211.jpg?1769134169
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле. С российской стороны в переговорах также принимали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Встреча продолжалась почти четыре часа и продлилась до трех часов ночи. После встречи об итогах переговоров рассказал Ушаков. "Сейчас 4 часа 15 минут. И самое время, чтобы проинформировать вас о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле", - сказал помощник президента во время брифинга. Ушаков сообщил, что встреча была содержательной, конструктивной и полезной во всех смыслах. Он также отметил, что Россия и США условились поддерживать в дальнейшем плотные контакты как по украинским, так и по другим темам. "На этом я завершаю свой отчет. И пожелаю всем доброго утра", - заключил Ушаков. 
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сша, рф, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф
РОССИЯ, Экономика, Общество , США, РФ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
05:09 23.01.2026
 

Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров с Уиткоффом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил о позднем времени брифинга по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.
С российской стороны в переговорах также принимали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны во встрече участвовали основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Встреча продолжалась почти четыре часа и продлилась до трех часов ночи. После встречи об итогах переговоров рассказал Ушаков.
"Сейчас 4 часа 15 минут. И самое время, чтобы проинформировать вас о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле", - сказал помощник президента во время брифинга.
Ушаков сообщил, что встреча была содержательной, конструктивной и полезной во всех смыслах. Он также отметил, что Россия и США условились поддерживать в дальнейшем плотные контакты как по украинским, так и по другим темам.
"На этом я завершаю свой отчет. И пожелаю всем доброго утра", - заключил Ушаков. 
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоСШАРФЮрий УшаковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала