Ушаков рассказал о планах США по сотрудничеству с Россией

Уточняется заголовок, расширен лид, добавлен бэкграунд МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Представители США уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать совместно с Россией после урегулирования украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Американские представители уже строят определенные планы (на совместные проекты с Россией - ред.), которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам. Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут. Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.

