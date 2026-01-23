https://1prime.ru/20260123/ushakov-866811405.html
Ушаков рассказал о планах США по сотрудничеству с Россией
2026-01-23T05:15+0300
2026-01-23T05:15+0300
2026-01-23T05:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
рф
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866811405.jpg?1769134534
сша
рф
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Представители США уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать совместно с Россией после урегулирования украинского конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Американские представители уже строят определенные планы (на совместные проекты с Россией - ред.), которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта", - сказал Ушаков журналистам.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 по московскому времени, а завершилась в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Предыдущие переговоры Путина с делегацией США, которые состоялись в начале декабря, шли почти пять часов.