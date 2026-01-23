https://1prime.ru/20260123/ushakov-866811498.html
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти 4 часа, сообщил Ушаков
2026-01-23T05:15+0300
2026-01-23T05:15+0300
2026-01-23T05:15+0300
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продлились почти четыре часа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Со стороны РФ в переговорах вместе с российским лидером принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Переговоры продолжались около четырех часов", - сказал Ушаков журналистам.
