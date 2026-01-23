Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти 4 часа, сообщил Ушаков - 23.01.2026
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти 4 часа, сообщил Ушаков
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти 4 часа, сообщил Ушаков - 23.01.2026, ПРАЙМ
Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти 4 часа, сообщил Ушаков
Добавлен контекст (2 абзац). | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T05:15+0300
2026-01-23T05:15+0300
россия
общество
рф
сша
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866811498.jpg?1769134536
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продлились почти четыре часа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Со стороны РФ в переговорах вместе с российским лидером принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Переговоры продолжались около четырех часов", - сказал Ушаков журналистам.
рф
сша
россия, общество , рф, сша, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф
РОССИЯ, Общество , РФ, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
05:15 23.01.2026
 

Переговоры Путина и Уиткоффа продлились почти 4 часа, сообщил Ушаков

Добавлен контекст (2 абзац).
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа продлились почти четыре часа, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Со стороны РФ в переговорах вместе с российским лидером принимали участие Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Переговоры продолжались около четырех часов", - сказал Ушаков журналистам.
 
РОССИЯОбществоРФСШАЮрий УшаковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
