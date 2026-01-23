https://1prime.ru/20260123/ushakov-866811857.html

Ушаков назвал потенциал России и США для сотрудничества

Добавлен второй абзац | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T05:36+0300

2026-01-23T05:36+0300

2026-01-23T05:36+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

юрий ушаков

стив уиткофф

джаред кушнер

Добавлен второй абзац МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал огромным потенциал у России и США для сотрудничества в различных областях. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум вечером в четверг прибыли в Кремль для переговоров с Путиным. Встреча продолжалась почти 4 часа, позже об итогах переговоров рассказал Ушаков. "Вопросы дальнейшего развития двухсторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях", - сказал Ушаков журналистам.

сша

рф

2026

россия, мировая экономика, сша, рф, юрий ушаков, стив уиткофф, джаред кушнер