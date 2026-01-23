Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/viza-866820676.html
В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе
В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе - 23.01.2026, ПРАЙМ
В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе
Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила в пятницу... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T10:13+0300
2026-01-23T10:13+0300
туризм
россия
бизнес
михаил мишустин
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862091413_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_930af572fe20c56d0ed9e840054bddc5.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. "В России появился еще один погранпункт, где при въезде в страну иностранцы смогут использовать единую электронную визу. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. "Речь идет о воздушном пункте пропуска, расположенном в аэропорту Кызыла - столицы Республики Тыва. Он стал 107-м пограничным пунктом, где можно использовать электронную визу", - добавили в кабмине.Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. "Для получения единой электронной визы не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займет не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно", - напомнили в кабмине.
https://1prime.ru/20250725/vizy-859915708.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862091413_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_449d608140cdc6bb8dca9fc1dcf1fb75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, россия, бизнес, михаил мишустин, правительство рф
Туризм, РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин, Правительство РФ
10:13 23.01.2026
 
В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе

Аэропорт Кызыла стал 107-м погранпунктом, где можно использовать единую электронную визу

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Зона паспортного контроля . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
"В России появился еще один погранпункт, где при въезде в страну иностранцы смогут использовать единую электронную визу. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
"Речь идет о воздушном пункте пропуска, расположенном в аэропорту Кызыла - столицы Республики Тыва. Он стал 107-м пограничным пунктом, где можно использовать электронную визу", - добавили в кабмине.
Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.
"Для получения единой электронной визы не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займет не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно", - напомнили в кабмине.
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Россия за два года выдала более 1,2 миллиона электронных виз
25 июля 2025, 10:27
 
ТуризмРОССИЯБизнесМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала