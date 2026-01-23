В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе

https://1prime.ru/20260123/viza-866820676.html

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. "В России появился еще один погранпункт, где при въезде в страну иностранцы смогут использовать единую электронную визу. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. "Речь идет о воздушном пункте пропуска, расположенном в аэропорту Кызыла - столицы Республики Тыва. Он стал 107-м пограничным пунктом, где можно использовать электронную визу", - добавили в кабмине.Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. "Для получения единой электронной визы не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займет не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно", - напомнили в кабмине.

