https://1prime.ru/20260123/viza-866820676.html
В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе
В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе - 23.01.2026, ПРАЙМ
В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе
Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила в пятницу... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T10:13+0300
2026-01-23T10:13+0300
2026-01-23T10:13+0300
туризм
россия
бизнес
михаил мишустин
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862091413_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_930af572fe20c56d0ed9e840054bddc5.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила в пятницу пресс-служба правительства. "В России появился еще один погранпункт, где при въезде в страну иностранцы смогут использовать единую электронную визу. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. "Речь идет о воздушном пункте пропуска, расположенном в аэропорту Кызыла - столицы Республики Тыва. Он стал 107-м пограничным пунктом, где можно использовать электронную визу", - добавили в кабмине.Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. "Для получения единой электронной визы не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займет не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно", - напомнили в кабмине.
https://1prime.ru/20250725/vizy-859915708.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862091413_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_449d608140cdc6bb8dca9fc1dcf1fb75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, бизнес, михаил мишустин, правительство рф
Туризм, РОССИЯ, Бизнес, Михаил Мишустин, Правительство РФ
В России выросло число погранпунктов для въезда по единой электронной визе
Аэропорт Кызыла стал 107-м погранпунктом, где можно использовать единую электронную визу
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Аэропорт Кызыла стал 107-м пограничным пунктом, где при въезде в Россию иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу, сообщила
в пятницу пресс-служба правительства.
"В России появился еще один погранпункт, где при въезде в страну иностранцы смогут использовать единую электронную визу. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
"Речь идет о воздушном пункте пропуска, расположенном в аэропорту Кызыла - столицы Республики Тыва. Он стал 107-м пограничным пунктом, где можно использовать электронную визу", - добавили в кабмине.
Возможность оформления единых электронных виз была запущена в России 1 августа 2023 года для граждан 64 государств. Срок действия единой электронной визы составляет 120 суток, а срок пребывания по ней в России - 30 суток. Она может быть оформлена для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.
"Для получения единой электронной визы не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления займет не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформят бесплатно", - напомнили в кабмине.
Россия за два года выдала более 1,2 миллиона электронных виз