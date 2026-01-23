https://1prime.ru/20260123/vnukovo-866811122.html

Самолет со спецпосланником президента США вылетел из "Внуково"

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вылетел из аэропорта "Внуково" после встречи американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24. Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в 23.25 мск четверга, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут. Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG вылетел из аэропорта "Внуково" и движется в сторону границы РФ с Латвией. Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

