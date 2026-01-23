https://1prime.ru/20260123/vs-866811939.html
ВС России владеют стратегической инициативой, заявил Ушаков
ВС России владеют стратегической инициативой, заявил Ушаков
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ владеют стратегической инициативой, Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на поле боя, пока конфликт не переходит в русло решения политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой", - сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в четверг в 23.25 по московскому времени, а завершилась в пятницу в 3.04 мск. Переговоры продлились 3 часа 39 минут.
Со стороны России в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
