ВС признал законным штраф, наложенный на главного оператора Пулково - 23.01.2026, ПРАЙМ
ВС признал законным штраф, наложенный на главного оператора Пулково
2026-01-23T18:03+0300
2026-01-23T18:03+0300
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Верховный суд России вслед за тремя нижестоящими инстанциями согласился с законностью штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на компанию "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), главного оператора петербургского аэропорта "Пулково", за дискриминационные действия в отношении авиакомпании "Победа", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Компания "Ю-Ти-Джи Холдинг" (прежнее название - "Победа Хэндлинг") подала в адрес ВВСС заявку на доступ к инфраструктуре аэропорта для обслуживания пассажиров "Победы", включая доступ к стойкам регистрации для оказания услуг обслуживания, посадки и высадки пассажиров, доставки пассажиров и экипажа и прочее. Как субъект естественной монополии ООО "ВВСС" обязано было обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре аэропорта любому оператору, но заявку ООО "Ю-Ти-Джи Холдинг" компания не рассмотрела, сославшись на то, что в ней не указан перечень типов воздушных судов, на которых заявитель планирует выполнять полеты. Кроме того, ВВСС высказала претензии к договору на комплексное наземное обслуживание между "Победой" и "Ю-Ти-Джи Холдинг". ФАС, куда пожаловался "Ю-Ти-Джи Холдинг", признала действия ВВСС нарушением субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа и в октябре 2024 года оштрафовала компанию на 250 тысяч рублей. Оператор оспорил штраф, но арбитражные суды трех инстанций в Московском округе признали наказание законным. Ранее, в 2023 году, ВВСС оспаривала штраф в 100 тысяч рублей, наложенный ФАС по жалобе компании "Победа Хэндлинг" за аналогичные нарушения. Тогда суды двух инстанций также поддержали антимонопольное ведомство.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847455014_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_264f18fb95e977fc1f5f412401b4f8fc.jpg
1920
1920
true
Верховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Верховный суд России вслед за тремя нижестоящими инстанциями согласился с законностью штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на компанию "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), главного оператора петербургского аэропорта "Пулково", за дискриминационные действия в отношении авиакомпании "Победа", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Компания "Ю-Ти-Джи Холдинг" (прежнее название - "Победа Хэндлинг") подала в адрес ВВСС заявку на доступ к инфраструктуре аэропорта для обслуживания пассажиров "Победы", включая доступ к стойкам регистрации для оказания услуг обслуживания, посадки и высадки пассажиров, доставки пассажиров и экипажа и прочее.
Как субъект естественной монополии ООО "ВВСС" обязано было обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре аэропорта любому оператору, но заявку ООО "Ю-Ти-Джи Холдинг" компания не рассмотрела, сославшись на то, что в ней не указан перечень типов воздушных судов, на которых заявитель планирует выполнять полеты.
Кроме того, ВВСС высказала претензии к договору на комплексное наземное обслуживание между "Победой" и "Ю-Ти-Джи Холдинг".
ФАС, куда пожаловался "Ю-Ти-Джи Холдинг", признала действия ВВСС нарушением субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа и в октябре 2024 года оштрафовала компанию на 250 тысяч рублей. Оператор оспорил штраф, но арбитражные суды трех инстанций в Московском округе признали наказание законным.
Ранее, в 2023 году, ВВСС оспаривала штраф в 100 тысяч рублей, наложенный ФАС по жалобе компании "Победа Хэндлинг" за аналогичные нарушения. Тогда суды двух инстанций также поддержали антимонопольное ведомство.
БизнесРОССИЯ
 
 
