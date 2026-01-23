https://1prime.ru/20260123/vs-866840958.html

ВС признал законным штраф, наложенный на главного оператора Пулково

ВС признал законным штраф, наложенный на главного оператора Пулково - 23.01.2026, ПРАЙМ

ВС признал законным штраф, наложенный на главного оператора Пулково

Верховный суд России вслед за тремя нижестоящими инстанциями согласился с законностью штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T18:03+0300

2026-01-23T18:03+0300

2026-01-23T18:03+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847455014_0:138:3148:1909_1920x0_80_0_0_c54bcb321e48d2dec5405a61619a2f8b.jpg

МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Верховный суд России вслед за тремя нижестоящими инстанциями согласился с законностью штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на компанию "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), главного оператора петербургского аэропорта "Пулково", за дискриминационные действия в отношении авиакомпании "Победа", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Компания "Ю-Ти-Джи Холдинг" (прежнее название - "Победа Хэндлинг") подала в адрес ВВСС заявку на доступ к инфраструктуре аэропорта для обслуживания пассажиров "Победы", включая доступ к стойкам регистрации для оказания услуг обслуживания, посадки и высадки пассажиров, доставки пассажиров и экипажа и прочее. Как субъект естественной монополии ООО "ВВСС" обязано было обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре аэропорта любому оператору, но заявку ООО "Ю-Ти-Джи Холдинг" компания не рассмотрела, сославшись на то, что в ней не указан перечень типов воздушных судов, на которых заявитель планирует выполнять полеты. Кроме того, ВВСС высказала претензии к договору на комплексное наземное обслуживание между "Победой" и "Ю-Ти-Джи Холдинг". ФАС, куда пожаловался "Ю-Ти-Джи Холдинг", признала действия ВВСС нарушением субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа и в октябре 2024 года оштрафовала компанию на 250 тысяч рублей. Оператор оспорил штраф, но арбитражные суды трех инстанций в Московском округе признали наказание законным. Ранее, в 2023 году, ВВСС оспаривала штраф в 100 тысяч рублей, наложенный ФАС по жалобе компании "Победа Хэндлинг" за аналогичные нарушения. Тогда суды двух инстанций также поддержали антимонопольное ведомство.

https://1prime.ru/20251230/biometriya-866090576.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия