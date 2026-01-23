Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Франция проведет встречу по ситуации с украинской энергетикой - 23.01.2026
Франция проведет встречу по ситуации с украинской энергетикой
ПАРИЖ, 23 янв - ПРАЙМ. Франция проведет в пятницу встречу министров стран G7, Северной Европы и Балтии для обсуждения ситуации на Украине в сфере энергетики, сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении. "Сегодня днем я буду председательствовать на встрече, в которой примут участие страны G7, а также страны Северной Европы и Балтии, чтобы дать ответы на чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики, которая была объявлена Владимиром Зеленским. По этому случаю Франция объявит, что поставит Украине эквивалент 13 мегаватт энергии, около сотни генераторов", - сказал Барро в эфире телеканала BFMTV. Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
11:59 23.01.2026
 
Франция проведет встречу по ситуации с украинской энергетикой

Барро: Франция проведет встречу министров G7 и Балтии по ситуации с энергетикой на Украине

© AFP / Ludovic MarinЗдание МИД Франции в Париже
Здание МИД Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Здание МИД Франции в Париже. Архивное фото
© AFP / Ludovic Marin
ПАРИЖ, 23 янв - ПРАЙМ. Франция проведет в пятницу встречу министров стран G7, Северной Европы и Балтии для обсуждения ситуации на Украине в сфере энергетики, сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении.
"Сегодня днем я буду председательствовать на встрече, в которой примут участие страны G7, а также страны Северной Европы и Балтии, чтобы дать ответы на чрезвычайную ситуацию в сфере энергетики, которая была объявлена Владимиром Зеленским. По этому случаю Франция объявит, что поставит Украине эквивалент 13 мегаватт энергии, около сотни генераторов", - сказал Барро в эфире телеканала BFMTV.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.
 
