МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Встреча спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам пройдет в Абу-Даби в пятницу и субботу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это тоже сегодня-завтра. Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником, этим собеседником будет Стив Уиткофф, он будет продолжать дискуссию ... насколько я знаю, пока да (встреча будет только вдвоем - ред.), - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда и в каком составе запланированы встречи российской и американской сторон по экономическим вопросам.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.
12:59 23.01.2026 (обновлено: 13:04 23.01.2026)
 
Встреча Дмитриева и Уиткоффа в Абу-Даби продлится два дня, сообщил Песков

Песков: встреча Дмитриева и Уиткоффа пройдет в Абу-Даби в пятницу и субботу

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Встреча спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам пройдет в Абу-Даби в пятницу и субботу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это тоже сегодня-завтра. Там будет в Абу-Даби находиться Кирилл Дмитриев. И уже со своим собеседником, этим собеседником будет Стив Уиткофф, он будет продолжать дискуссию ... насколько я знаю, пока да (встреча будет только вдвоем - ред.), - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда и в каком составе запланированы встречи российской и американской сторон по экономическим вопросам.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.
 
Заголовок открываемого материала