Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/vtb-866819547.html
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными - 23.01.2026, ПРАЙМ
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными
ВТБ с 23 января снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 2 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T09:34+0300
2026-01-23T09:34+0300
экономика
банки
финансы
алексей охорзин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861700765_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b11ae34564cbb1711942ccd6dd3c3183.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. ВТБ с 23 января снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 2 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ снизил ставки по кредитам наличными. С 23 января ВТБ улучшает условия по кредитам наличными. Процентные ставки в среднем снизились на 2 п.п. Предложение доступно всем клиентам банка - как новым, так и действующим", - говорится в сообщении. В рамках обновленной линейки минимальная ставка ВТБ по кредиту наличными без дополнительных услуг составит 23,1% годовых. Для клиентов, выбравших программу "Максимум выгоды", ставка снижается до 12,7%. По прогнозам ВТБ, рынок потребительского кредитования в 2026 году может достичь 5,6 триллиона рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. "Рынок кредитования в этом году может ждать "оттепель", если ключевая ставка продолжит снижаться. Мы решили снизить свои ставки уже в январе, чтобы у клиентов была возможность получить необходимые средства по выгодным условиям после новогодних трат. Корректировка ставок может стать трендом первого квартала наряду с сохранением интереса к депозитам, ставки по которым сохраняются на высоком уровне - 15%", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861700765_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6ffa63e200bc7b8931f8ebba95c56c72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, алексей охорзин, втб
Экономика, Банки, Финансы, Алексей Охорзин, ВТБ
09:34 23.01.2026
 
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными в среднем на два процента

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Отделение банка "ВТБ". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. ВТБ с 23 января снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 2 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка.
"ВТБ снизил ставки по кредитам наличными. С 23 января ВТБ улучшает условия по кредитам наличными. Процентные ставки в среднем снизились на 2 п.п. Предложение доступно всем клиентам банка - как новым, так и действующим", - говорится в сообщении.
В рамках обновленной линейки минимальная ставка ВТБ по кредиту наличными без дополнительных услуг составит 23,1% годовых. Для клиентов, выбравших программу "Максимум выгоды", ставка снижается до 12,7%.
По прогнозам ВТБ, рынок потребительского кредитования в 2026 году может достичь 5,6 триллиона рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.
"Рынок кредитования в этом году может ждать "оттепель", если ключевая ставка продолжит снижаться. Мы решили снизить свои ставки уже в январе, чтобы у клиентов была возможность получить необходимые средства по выгодным условиям после новогодних трат. Корректировка ставок может стать трендом первого квартала наряду с сохранением интереса к депозитам, ставки по которым сохраняются на высоком уровне - 15%", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
 
ЭкономикаБанкиФинансыАлексей ОхорзинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала