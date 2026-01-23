https://1prime.ru/20260123/vtb-866819547.html

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. ВТБ с 23 января снизил ставки по кредитам наличными в среднем на 2 процентных пункта, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ снизил ставки по кредитам наличными. С 23 января ВТБ улучшает условия по кредитам наличными. Процентные ставки в среднем снизились на 2 п.п. Предложение доступно всем клиентам банка - как новым, так и действующим", - говорится в сообщении. В рамках обновленной линейки минимальная ставка ВТБ по кредиту наличными без дополнительных услуг составит 23,1% годовых. Для клиентов, выбравших программу "Максимум выгоды", ставка снижается до 12,7%. По прогнозам ВТБ, рынок потребительского кредитования в 2026 году может достичь 5,6 триллиона рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. "Рынок кредитования в этом году может ждать "оттепель", если ключевая ставка продолжит снижаться. Мы решили снизить свои ставки уже в январе, чтобы у клиентов была возможность получить необходимые средства по выгодным условиям после новогодних трат. Корректировка ставок может стать трендом первого квартала наряду с сохранением интереса к депозитам, ставки по которым сохраняются на высоком уровне - 15%", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

