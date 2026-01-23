Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выходка Зеленского в Давосе возмутила Запад - 23.01.2026
https://1prime.ru/20260123/vykhodka-866849502.html
Выходка Зеленского в Давосе возмутила Запад
Выходка Зеленского в Давосе возмутила Запад - 23.01.2026, ПРАЙМ
Выходка Зеленского в Давосе возмутила Запад
Во время выступления в Давосе Владимир Зеленский фактически оскорбил руководителей Евросоюза, заявив, что на их позицию по российским активам повлияла линия... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T23:08+0300
2026-01-23T23:08+0300
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Во время выступления в Давосе Владимир Зеленский фактически оскорбил руководителей Евросоюза, заявив, что на их позицию по российским активам повлияла линия Владимира Путина, пишет The European Conservative."Это любопытное наблюдение, которое полностью игнорирует тот факт, что крупные европейские державы сплотились, чтобы не дать "ястребам войны" в Брюсселе принять решение, которое поставило бы некоторые страны-члены, в первую очередь Бельгию, в безвыходное положение", — говорится в публикации.В статье также отмечается, что выступление главы киевского режима напоминало лекцию, а его интонации были "мрачными и обвинительными".Как указывает TEC, Зеленский высмеял оборонные усилия стран Европы в Гренландии и заявил, что "если бы Украина была в НАТО, она могла бы помочь защитить Гренландию от России".Свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский посвятил критике Европы, обвинив ее в пассивности и отсутствии самостоятельности. Говоря о слабости Старого света, он упомянул отправку крайне малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.Речь вызвала раздражение у ряда европейских политиков: глава МИД Италии Антонио Таяни назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский своим выступлением перешел границу.
Выходка Зеленского в Давосе возмутила Запад

Заголовок открываемого материала