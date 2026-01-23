АСВ рассказало о выплатах вкладчикам "Нового Московского Банка"

https://1prime.ru/20260123/vyplaty-866818435.html

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, не позднее 6 февраля, сообщило агентство. ЦБ ранее в пятницу сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового Московского Банка". "Агентство планирует начать выплаты не позднее 6 февраля 2026 года", - говорится в сообщении АСВ.

