АСВ рассказало о выплатах вкладчикам "Нового Московского Банка" - 23.01.2026
АСВ рассказало о выплатах вкладчикам "Нового Московского Банка"
АСВ рассказало о выплатах вкладчикам "Нового Московского Банка" - 23.01.2026, ПРАЙМ
АСВ рассказало о выплатах вкладчикам "Нового Московского Банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, не позднее 6... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T09:11+0300
2026-01-23T09:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866818281_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_b7417edbca6583fa3a8aba4819317908.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, не позднее 6 февраля, сообщило агентство. ЦБ ранее в пятницу сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового Московского Банка". "Агентство планирует начать выплаты не позднее 6 февраля 2026 года", - говорится в сообщении АСВ.
09:11 23.01.2026 (обновлено: 09:12 23.01.2026)
 
АСВ рассказало о выплатах вкладчикам "Нового Московского Банка"

АСВ планирует начать выплаты вкладчикам "Нового Московского банка" не позднее 6 февраля

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Банкомат
Банкомат. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, не позднее 6 февраля, сообщило агентство.
ЦБ ранее в пятницу сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового Московского Банка".
"Агентство планирует начать выплаты не позднее 6 февраля 2026 года", - говорится в сообщении АСВ.
 
