Выплаты по соцстрахованию россиянам за рубежом могут перечислять в рублях

2026-01-23T23:45+0300

финансы

россия

рф

оон

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Выплаты по обязательному социальному страхованию россиянам, живущим за рубежом, могут перечислять в рублях, следует из постановления правительства РФ. "Пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями Российской Федерации (далее выплаты), выплата которых невозможна в условиях действия в отношении Российской Федерации незаконных односторонних ограничительных мер экономического характера, противоречащих Уставу ООН и препятствующих осуществлению выплат путем перевода их получателям за пределы Российской Федерации на территории иностранных государств, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, в российских рублях путем зачисления на банковские счета", - говорится в постановлении правительства России от 19 января 2026 года №10. В документе отмечается, что выплаты будут производится на основании заявления, которое подал россиянин, проживающий за рубежом. В случае снятия ограничительных мер против России, выплаты, которые ранее не могли переводить, возобновятся в начале месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих обстоятельств. При этом вместе с возобновлением выплат будут также начислены все невыплаченные из-за ограничений средства. Согласно документу, выплаты будут осуществляться на банковские счета получателей или их представителей в России или на счета в кредитных организациях по месту постоянного проживания за рубежом.

рф

