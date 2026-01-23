Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.01.2026
Выплаты по соцстрахованию россиянам за рубежом могут перечислять в рублях
Выплаты по соцстрахованию россиянам за рубежом могут перечислять в рублях - 23.01.2026, ПРАЙМ
Выплаты по соцстрахованию россиянам за рубежом могут перечислять в рублях
Выплаты по обязательному социальному страхованию россиянам, живущим за рубежом, могут перечислять в рублях, следует из постановления правительства РФ. | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Выплаты по обязательному социальному страхованию россиянам, живущим за рубежом, могут перечислять в рублях, следует из постановления правительства РФ. "Пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями Российской Федерации (далее выплаты), выплата которых невозможна в условиях действия в отношении Российской Федерации незаконных односторонних ограничительных мер экономического характера, противоречащих Уставу ООН и препятствующих осуществлению выплат путем перевода их получателям за пределы Российской Федерации на территории иностранных государств, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, в российских рублях путем зачисления на банковские счета", - говорится в постановлении правительства России от 19 января 2026 года №10. В документе отмечается, что выплаты будут производится на основании заявления, которое подал россиянин, проживающий за рубежом. В случае снятия ограничительных мер против России, выплаты, которые ранее не могли переводить, возобновятся в начале месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих обстоятельств. При этом вместе с возобновлением выплат будут также начислены все невыплаченные из-за ограничений средства. Согласно документу, выплаты будут осуществляться на банковские счета получателей или их представителей в России или на счета в кредитных организациях по месту постоянного проживания за рубежом.
23:45 23.01.2026
 
Выплаты по соцстрахованию россиянам за рубежом могут перечислять в рублях

Выплаты по обязательному соцстрахованию россиянам за рубежом могут перечислять в рублях

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Выплаты по обязательному социальному страхованию россиянам, живущим за рубежом, могут перечислять в рублях, следует из постановления правительства РФ.
"Пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями Российской Федерации (далее выплаты), выплата которых невозможна в условиях действия в отношении Российской Федерации незаконных односторонних ограничительных мер экономического характера, противоречащих Уставу ООН и препятствующих осуществлению выплат путем перевода их получателям за пределы Российской Федерации на территории иностранных государств, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, в российских рублях путем зачисления на банковские счета", - говорится в постановлении правительства России от 19 января 2026 года №10.
В документе отмечается, что выплаты будут производится на основании заявления, которое подал россиянин, проживающий за рубежом.
В случае снятия ограничительных мер против России, выплаты, которые ранее не могли переводить, возобновятся в начале месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих обстоятельств. При этом вместе с возобновлением выплат будут также начислены все невыплаченные из-за ограничений средства.
Согласно документу, выплаты будут осуществляться на банковские счета получателей или их представителей в России или на счета в кредитных организациях по месту постоянного проживания за рубежом.
