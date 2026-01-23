Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции - 23.01.2026
Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции
Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции - 23.01.2026, ПРАЙМ
Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции
Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,9% с 0,7%,... | 23.01.2026, ПРАЙМ
экономика
финансы
мировая экономика
япония
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,9% с 0,7%, ожидавшихся в октябре, прогноз по инфляции был сохранен на уровне в 2,7%, говорится в сообщении регулятора. На 2026-2027 финансовый год ЦБ также повысил ожидания по росту ВВП до 1% с 0,7%. При этом в 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается на уровне 0,8%, что ниже октябрьского прогноза в 1%. На следующий финансовый год прогноз по инфляции повышен до 1,9% с 1,8% в октябре. На 2027-2028 финансовый год прогноз по-прежнему составляет 2%.
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
08:27 23.01.2026 (обновлено: 08:35 23.01.2026)
 
Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции

ЦБ Японии повысил прогноз роста ВВП на 2025-2026 финансовый год до 0,9%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,9% с 0,7%, ожидавшихся в октябре, прогноз по инфляции был сохранен на уровне в 2,7%, говорится в сообщении регулятора.
На 2026-2027 финансовый год ЦБ также повысил ожидания по росту ВВП до 1% с 0,7%. При этом в 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается на уровне 0,8%, что ниже октябрьского прогноза в 1%.
На следующий финансовый год прогноз по инфляции повышен до 1,9% с 1,8% в октябре. На 2027-2028 финансовый год прогноз по-прежнему составляет 2%.
 
