https://1prime.ru/20260123/yaponiya-866816402.html
Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции
Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции - 23.01.2026, ПРАЙМ
Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции
Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,9% с 0,7%,... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T08:27+0300
2026-01-23T08:27+0300
2026-01-23T08:35+0300
экономика
финансы
мировая экономика
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866816249_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb007dfd2bcb65c2952f599e4b7c7a10.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,9% с 0,7%, ожидавшихся в октябре, прогноз по инфляции был сохранен на уровне в 2,7%, говорится в сообщении регулятора. На 2026-2027 финансовый год ЦБ также повысил ожидания по росту ВВП до 1% с 0,7%. При этом в 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается на уровне 0,8%, что ниже октябрьского прогноза в 1%. На следующий финансовый год прогноз по инфляции повышен до 1,9% с 1,8% в октябре. На 2027-2028 финансовый год прогноз по-прежнему составляет 2%.
япония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866816249_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df6c9e7d793222bf66b8df87dfcac8fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, япония
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции
ЦБ Японии повысил прогноз роста ВВП на 2025-2026 финансовый год до 0,9%
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,9% с 0,7%, ожидавшихся в октябре, прогноз по инфляции был сохранен на уровне в 2,7%, говорится в сообщении регулятора.
На 2026-2027 финансовый год ЦБ также повысил ожидания по росту ВВП до 1% с 0,7%. При этом в 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается на уровне 0,8%, что ниже октябрьского прогноза в 1%.
На следующий финансовый год прогноз по инфляции повышен до 1,9% с 1,8% в октябре. На 2027-2028 финансовый год прогноз по-прежнему составляет 2%.