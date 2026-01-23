https://1prime.ru/20260123/yaponiya-866816402.html

Банк Японии повысил прогноз роста ВВП и сохранил прогноз инфляции

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) повысил прогноз роста ВВП страны по итогам текущего финансового года (с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года) до 0,9% с 0,7%, ожидавшихся в октябре, прогноз по инфляции был сохранен на уровне в 2,7%, говорится в сообщении регулятора. На 2026-2027 финансовый год ЦБ также повысил ожидания по росту ВВП до 1% с 0,7%. При этом в 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается на уровне 0,8%, что ниже октябрьского прогноза в 1%. На следующий финансовый год прогноз по инфляции повышен до 1,9% с 1,8% в октябре. На 2027-2028 финансовый год прогноз по-прежнему составляет 2%.

