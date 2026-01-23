https://1prime.ru/20260123/yuan-866837211.html

Курс юаня к рублю корректируется вверх

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу корректируется вверх после сильного падения в предыдущие два дня и обновления минимумов начавшегося года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.44 мск повышался на 5 копеек (+0,4%), до 10,88 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,83-10,89 рубля. За среду и четверг юань упал на 32 копейки. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,01 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,986 против 6,964 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,71 рубля. Рубль корректируется вниз Юань на Мосбирже в пятницу немного повышается к рублю после двух сессий сильного падения в район отметки 10,8 рубля. Коррекция носит сдержанный характер. "Поддерживают рубль приближение налогового периода с пиком 28 января, масштабные валютные продажи Минфина по бюджетному правилу и традиционное посленовогоднее сжатие импорта. Плюс инвесторы закладывали в котировки возможность прогресса на геополитическом фронте после вечерней встречи представителей США с президентом России, что пока реализовалось только частично", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,73% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +1,64% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.42 мск росла на 1,9%, до 65,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 98,3 пункта. Прогнозы Рубль демонстрирует ослабление относительно китайской национальной валюты, однако курс юаня вряд ли превысит уровень 11 рублей, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "К завершению сессии пятницы курс доллара будет в диапазоне 75,85-76,4 рубля, курс евро - 89-89,7 рубля, юаня - 10,85-11 рубля", - оценивает она. Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби и предстоящее февральское заседание ЦБ РФ могут задать направление курсового движения, полагает Силаев из УК "Альфа-капитал".

