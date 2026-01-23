https://1prime.ru/20260123/yuan-866845507.html
Юань на Мосбирже завершил неделю на отметке 10,86 руб
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки и составил 10,86 рубля. За рабочую неделю юань упал на 31 копейку. Диапазон колебаний на неделе составил 10,81-11,21 рубля.
