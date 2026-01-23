Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже немного скорректировался вверх в пятницу - 23.01.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже немного скорректировался вверх в пятницу
Юань на Мосбирже немного скорректировался вверх в пятницу - 23.01.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже немного скорректировался вверх в пятницу
Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу скорректировался вверх после сильного падения в предыдущие два дня и обновления минимумов начавшегося года, | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T21:32+0300
2026-01-23T21:32+0300
экономика
рынок
торги
китай
сша
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
китай
сша
рынок, торги, китай, сша, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, "БКС Мир инвестиций"
21:32 23.01.2026
 
Юань на Мосбирже немного скорректировался вверх в пятницу

Курс юаня на Мосбирже немного скорректировался вверх в пятницу

© РИА Новости . Илья Питалев
Юань - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу скорректировался вверх после сильного падения в предыдущие два дня и обновления минимумов начавшегося года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки и составил 10,86 рубля. Курсовой коридор составил 10,83-10,89 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,83 рубля.
За рабочую неделю юань упал на 31 копейку. Диапазон колебаний на неделе составил 10,81-11,21 рубля.
Рубль скорректировался вниз
Юань на Мосбирже в пятницу умеренно повышался к рублю после двух сессий сильного падения в район отметки 10,8 рубля. Коррекция носила осторожный характер.
"Курсы валют в конце недели стабилизировались чуть ниже 10,9 рубля по юаню и около 76 рублей за доллар. Впереди налоговый период, рубль может получить дополнительную поддержку. В то же время понемногу могут активизироваться импортеры – не за горами Китайский Новый год и длинные каникулы в КНР, и времени на пополнение складов после распродаж осталось не так уж много", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.02 мск росла на 3%, до 66 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,6%, до 97,8 пункта.
Прогнозы
На горизонте следующей недели базовый сценарий - консолидация курса с рабочим коридором 10,75–11,05 рубля за юань, считает независимый финансовый эксперт Алексей Лерон.
"Рубль может оставаться крепким, пока внутренний спрос на валюту сдержан, а рынок не видит повода резко переоценивать риски. При этом вверх (к 11,05–11,20 рубля) юань способен уйти, если одновременно сработают два-три триггера: рост санкционно-платежных издержек, ухудшение внешнего фона (risk-off) и снижение фактической поддержки рубля через государственные продажи валюты. Вниз (к 10,70–10,75 рубля) - если сохранится жесткий внутренний баланс ликвидности и не появится дополнительных поводов наращивать юаневые позиции", - добавляет он.
В свете насыщенного новостного фона, связанного с геополитикой, риск-премия в рубле может меняться, вызывая всплески волатильности курса, говорит Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
"Значимым фактором поддержки рубля выступают продажи валюты по бюджетному правилу, их текущий объем превышает 17 миллиардов рублей. Прогнозные ориентиры по валютным курсам на будущую неделю – 75-78 рублей за доллар, 10,7-11,2 рубля за юань", - добавляет он.
ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙСША"БКС Мир инвестиций"
 
 
Заголовок открываемого материала