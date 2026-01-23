Юань на Мосбирже немного скорректировался вверх в пятницу

https://1prime.ru/20260123/yuan-866848070.html

23.01.2026, ПРАЙМ

Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу скорректировался вверх после сильного падения в предыдущие два дня и обновления минимумов начавшегося года

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу скорректировался вверх после сильного падения в предыдущие два дня и обновления минимумов начавшегося года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 3 копейки и составил 10,86 рубля. Курсовой коридор составил 10,83-10,89 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,83 рубля. За рабочую неделю юань упал на 31 копейку. Диапазон колебаний на неделе составил 10,81-11,21 рубля. Рубль скорректировался вниз Юань на Мосбирже в пятницу умеренно повышался к рублю после двух сессий сильного падения в район отметки 10,8 рубля. Коррекция носила осторожный характер. "Курсы валют в конце недели стабилизировались чуть ниже 10,9 рубля по юаню и около 76 рублей за доллар. Впереди налоговый период, рубль может получить дополнительную поддержку. В то же время понемногу могут активизироваться импортеры – не за горами Китайский Новый год и длинные каникулы в КНР, и времени на пополнение складов после распродаж осталось не так уж много", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.02 мск росла на 3%, до 66 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,6%, до 97,8 пункта. Прогнозы На горизонте следующей недели базовый сценарий - консолидация курса с рабочим коридором 10,75–11,05 рубля за юань, считает независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. "Рубль может оставаться крепким, пока внутренний спрос на валюту сдержан, а рынок не видит повода резко переоценивать риски. При этом вверх (к 11,05–11,20 рубля) юань способен уйти, если одновременно сработают два-три триггера: рост санкционно-платежных издержек, ухудшение внешнего фона (risk-off) и снижение фактической поддержки рубля через государственные продажи валюты. Вниз (к 10,70–10,75 рубля) - если сохранится жесткий внутренний баланс ликвидности и не появится дополнительных поводов наращивать юаневые позиции", - добавляет он. В свете насыщенного новостного фона, связанного с геополитикой, риск-премия в рубле может меняться, вызывая всплески волатильности курса, говорит Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Значимым фактором поддержки рубля выступают продажи валюты по бюджетному правилу, их текущий объем превышает 17 миллиардов рублей. Прогнозные ориентиры по валютным курсам на будущую неделю – 75-78 рублей за доллар, 10,7-11,2 рубля за юань", - добавляет он.

