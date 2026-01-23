https://1prime.ru/20260123/zabotkin-866836608.html
Заботкин рассказал о связи изменения ожидаемой инфляции и траектории ставки
Заботкин рассказал о связи изменения ожидаемой инфляции и траектории ставки - 23.01.2026, ПРАЙМ
Заботкин рассказал о связи изменения ожидаемой инфляции и траектории ставки
23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Любое изменение ожидаемой инфляции (ОИ) влияет на траекторию изменения ключевой ставки Центробанка, это значит, что при неожиданном изменении инфляционных ожиданий будет меняться и прогнозная траектория этой ставки, прокомментировал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Любое изменение ожидаемой инфляции влияет на траекторию ставки. Это не означает, что изменение ИО означает изменение ставки. Это означает, что при неожиданном изменении ИО будет меняться прогнозная траектория ставки", - сообщил он, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России. Он отметил, что пока что ЦБ РФ исходит из того, что инфляционные ожидания остаются "незаякоренными". Это связано не с коммуникационной политикой регулятора, а с тем, что период низкой инфляции 2016-2020 был коротким, поясняет зампред. "Только после дополнительного времени низкой инфляции инфляционные ожидания станут более заякоренными", - сказал он. Банк России в декабре сообщал, что инфляционные ожидания граждан на год вперед повысились до 13,7% в декабре с 13,3% в ноябре.
