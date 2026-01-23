https://1prime.ru/20260123/zabotkin-866836608.html

Заботкин рассказал о связи изменения ожидаемой инфляции и траектории ставки

Заботкин рассказал о связи изменения ожидаемой инфляции и траектории ставки - 23.01.2026, ПРАЙМ

Заботкин рассказал о связи изменения ожидаемой инфляции и траектории ставки

Любое изменение ожидаемой инфляции (ОИ) влияет на траекторию изменения ключевой ставки Центробанка, это значит, что при неожиданном изменении инфляционных... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T16:54+0300

2026-01-23T16:54+0300

2026-01-23T16:54+0300

экономика

финансы

россия

рф

алексей заботкин

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/53/841405316_0:21:1619:932_1920x0_80_0_0_d8cde0582123ef91ece40e3bc663aee7.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Любое изменение ожидаемой инфляции (ОИ) влияет на траекторию изменения ключевой ставки Центробанка, это значит, что при неожиданном изменении инфляционных ожиданий будет меняться и прогнозная траектория этой ставки, прокомментировал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Любое изменение ожидаемой инфляции влияет на траекторию ставки. Это не означает, что изменение ИО означает изменение ставки. Это означает, что при неожиданном изменении ИО будет меняться прогнозная траектория ставки", - сообщил он, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России. Он отметил, что пока что ЦБ РФ исходит из того, что инфляционные ожидания остаются "незаякоренными". Это связано не с коммуникационной политикой регулятора, а с тем, что период низкой инфляции 2016-2020 был коротким, поясняет зампред. "Только после дополнительного времени низкой инфляции инфляционные ожидания станут более заякоренными", - сказал он. Банк России в декабре сообщал, что инфляционные ожидания граждан на год вперед повысились до 13,7% в декабре с 13,3% в ноябре.

https://1prime.ru/20251209/tsb-865377015.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, алексей заботкин, банк россии