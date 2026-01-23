Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заботкин объяснил, почему терпеть повышенную инфляцию вредно
2026-01-23T17:17+0300
2026-01-23T17:17+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Граждане практически во всех странах мира ощущают рост цен выше статистически замеряемой инфляции, а если она была высокой длительное время, то опасения населения о росте цен в будущем снижаются нехотя, именно поэтому "терпеть" повышенную инфляцию вредно, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Оценка ощущаемого гражданами роста цен выше статистически замеряемой инфляции не только у нас, но и практически во всех других странах. Это связано с тем, что мы с вами гораздо больше внимание обращаем – и даем больший вес в нашем восприятии роста цен в среднем – тем товарам, которые последнее время дорожали сильнее всего. Это повышает и оценку ожидаемой инфляции", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России. По его словам, на ожидаемую инфляцию сильно влияет то, если инфляция была высокой длительное время. "Тогда опасения о столь же быстром росте цен в будущем снижаются нехотя. И это приходится учитывать в решениях по ставке. Это одна из причин почему "терпеть" повышенную инфляцию вредно", - уточнил Заботкин. Ранее ЦБ РФ в своих материалах отмечал, что инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.
17:17 23.01.2026
 
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Граждане практически во всех странах мира ощущают рост цен выше статистически замеряемой инфляции, а если она была высокой длительное время, то опасения населения о росте цен в будущем снижаются нехотя, именно поэтому "терпеть" повышенную инфляцию вредно, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Оценка ощущаемого гражданами роста цен выше статистически замеряемой инфляции не только у нас, но и практически во всех других странах. Это связано с тем, что мы с вами гораздо больше внимание обращаем – и даем больший вес в нашем восприятии роста цен в среднем – тем товарам, которые последнее время дорожали сильнее всего. Это повышает и оценку ожидаемой инфляции", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России.
По его словам, на ожидаемую инфляцию сильно влияет то, если инфляция была высокой длительное время.
"Тогда опасения о столь же быстром росте цен в будущем снижаются нехотя. И это приходится учитывать в решениях по ставке. Это одна из причин почему "терпеть" повышенную инфляцию вредно", - уточнил Заботкин.
Ранее ЦБ РФ в своих материалах отмечал, что инфляция в России за 2025 год составила 5,6% и стала самой низкой с 2020 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.
Алексей Заботкин
Заботкин рассказал о связи изменения ожидаемой инфляции и траектории ставки
16:54
 
Заголовок открываемого материала