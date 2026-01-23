https://1prime.ru/20260123/zabotkin-866844022.html
Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин
2026-01-23T18:41+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, они призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Операции репо призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, чтобы краткосрочные ставки денежного рынка были вблизи ключевой ставки. Никакого влияния на объем денежной массы и инфляцию такие операции не оказывают", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России. Также зампред отметил, что в своем базовом прогнозе Банк России не видит рисков для устойчивости банковского сектора. Операция репо (англ. "repurchase agreement", "repo") представляет собой сделку, состоящую из двух частей: продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене.
