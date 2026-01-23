https://1prime.ru/20260123/zabotkin-866844022.html

Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин

Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин - 23.01.2026, ПРАЙМ

Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин

Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, они призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, сообщил заместитель председателя... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T18:41+0300

2026-01-23T18:41+0300

2026-01-23T18:41+0300

экономика

финансы

банки

россия

алексей заботкин

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83720/38/837203813_0:92:1461:914_1920x0_80_0_0_be4dc0568ec0aaa9f11c01e76576157a.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, они призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Операции репо призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, чтобы краткосрочные ставки денежного рынка были вблизи ключевой ставки. Никакого влияния на объем денежной массы и инфляцию такие операции не оказывают", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России. Также зампред отметил, что в своем базовом прогнозе Банк России не видит рисков для устойчивости банковского сектора. Операция репо (англ. "repurchase agreement", "repo") представляет собой сделку, состоящую из двух частей: продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене.

https://1prime.ru/20260114/gosduma-866480327.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, алексей заботкин, банк россии