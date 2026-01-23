Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/zabotkin-866844022.html
Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин
Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин - 23.01.2026, ПРАЙМ
Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин
Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, они призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, сообщил заместитель председателя... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T18:41+0300
2026-01-23T18:41+0300
экономика
финансы
банки
россия
алексей заботкин
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83720/38/837203813_0:92:1461:914_1920x0_80_0_0_be4dc0568ec0aaa9f11c01e76576157a.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, они призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Операции репо призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, чтобы краткосрочные ставки денежного рынка были вблизи ключевой ставки. Никакого влияния на объем денежной массы и инфляцию такие операции не оказывают", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России. Также зампред отметил, что в своем базовом прогнозе Банк России не видит рисков для устойчивости банковского сектора. Операция репо (англ. "repurchase agreement", "repo") представляет собой сделку, состоящую из двух частей: продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене.
https://1prime.ru/20260114/gosduma-866480327.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83720/38/837203813_104:0:1341:928_1920x0_80_0_0_c6fa137b1735762ed9be60ef1bcb0e35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, алексей заботкин, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Банк России
18:41 23.01.2026
 
Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, заявил Заботкин

Зампред ЦБ Заботкин: операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкАлексей Заботкин
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин. Архивное фото
© Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Операции репо не влияют на объем денежной массы и инфляцию, они призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Операции репо призваны регулировать объем ликвидности в банковском секторе, чтобы краткосрочные ставки денежного рынка были вблизи ключевой ставки. Никакого влияния на объем денежной массы и инфляцию такие операции не оказывают", - сообщил Заботкин, отвечая на вопросы в Telegram-канале Банка России.
Также зампред отметил, что в своем базовом прогнозе Банк России не видит рисков для устойчивости банковского сектора.
Операция репо (англ. "repurchase agreement", "repo") представляет собой сделку, состоящую из двух частей: продажи и последующей покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Госдума улучшила условия освобождения от НДФЛ при продаже ценных бумаг
14 января, 12:48
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯАлексей ЗаботкинБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала