Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866812779.html
"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе
"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе - 23.01.2026, ПРАЙМ
"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе
Речь Владимира Зеленского в Давосе была наполнена бесстыдством, а сам глава киевского режима вмешивается не в свои дела, заявил лидер французской партии... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T06:16+0300
2026-01-23T06:16+0300
общество
украина
виктор орбан
ес
владимир зеленский
киев
запад
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Речь Владимира Зеленского в Давосе была наполнена бесстыдством, а сам глава киевского режима вмешивается не в свои дела, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Какая наглость! Зеленский, который уже четыре года обворовывает европейские страны, только что потребовал в Давосе, чтобы Виктор Орбан "и все Викторы Европы" получили "пощечину"! Но кто этот человек?! Кем он себя возомнил? Пусть он вернется к заботе о своей стране и решению ее огромных проблем с коррупцией!" — возмутился политик.Накануне лидер киевского режима оскорбительно отозвался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это не первый случай, когда он проявляет неуважение к Орбану, раньше такие заявления звучали, когда венгерский лидер сомневался в целесообразности членства Украины в Евросоюзе.В прошлом Орбан критиковал тех, кто игнорирует тревожные коррупционные скандалы в Украине, заявляя, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" для борьбы с коррупцией. По его мнению, средства венгров должны использоваться для развития своей страны, а не на роскошные нужды украинских олигархов.
https://1prime.ru/20260122/vypad-866806420.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, виктор орбан, ес, владимир зеленский, киев, запад, мировая экономика
Общество , УКРАИНА, Виктор Орбан, ЕС, Владимир Зеленский, Киев, ЗАПАД, Мировая экономика
06:16 23.01.2026
 
"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе

Политик Филиппо: выступление Зеленского в Давосе доказало бесстыдство Киева

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Речь Владимира Зеленского в Давосе была наполнена бесстыдством, а сам глава киевского режима вмешивается не в свои дела, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Какая наглость! Зеленский, который уже четыре года обворовывает европейские страны, только что потребовал в Давосе, чтобы Виктор Орбан "и все Викторы Европы" получили "пощечину"! Но кто этот человек?! Кем он себя возомнил? Пусть он вернется к заботе о своей стране и решению ее огромных проблем с коррупцией!" — возмутился политик.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
"Жизнь рассудит". Орбан жестко ответил на выпад Зеленского
Вчера, 23:20
Накануне лидер киевского режима оскорбительно отозвался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это не первый случай, когда он проявляет неуважение к Орбану, раньше такие заявления звучали, когда венгерский лидер сомневался в целесообразности членства Украины в Евросоюзе.
В прошлом Орбан критиковал тех, кто игнорирует тревожные коррупционные скандалы в Украине, заявляя, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" для борьбы с коррупцией. По его мнению, средства венгров должны использоваться для развития своей страны, а не на роскошные нужды украинских олигархов.
 
ОбществоУКРАИНАВиктор ОрбанЕСВладимир ЗеленскийКиевЗАПАДМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала