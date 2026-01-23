https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866812779.html

"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе

"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе - 23.01.2026, ПРАЙМ

"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе

Речь Владимира Зеленского в Давосе была наполнена бесстыдством, а сам глава киевского режима вмешивается не в свои дела, заявил лидер французской партии... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T06:16+0300

2026-01-23T06:16+0300

2026-01-23T06:16+0300

общество

украина

виктор орбан

ес

владимир зеленский

киев

запад

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Речь Владимира Зеленского в Давосе была наполнена бесстыдством, а сам глава киевского режима вмешивается не в свои дела, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Какая наглость! Зеленский, который уже четыре года обворовывает европейские страны, только что потребовал в Давосе, чтобы Виктор Орбан "и все Викторы Европы" получили "пощечину"! Но кто этот человек?! Кем он себя возомнил? Пусть он вернется к заботе о своей стране и решению ее огромных проблем с коррупцией!" — возмутился политик.Накануне лидер киевского режима оскорбительно отозвался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это не первый случай, когда он проявляет неуважение к Орбану, раньше такие заявления звучали, когда венгерский лидер сомневался в целесообразности членства Украины в Евросоюзе.В прошлом Орбан критиковал тех, кто игнорирует тревожные коррупционные скандалы в Украине, заявляя, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" для борьбы с коррупцией. По его мнению, средства венгров должны использоваться для развития своей страны, а не на роскошные нужды украинских олигархов.

https://1prime.ru/20260122/vypad-866806420.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, виктор орбан, ес, владимир зеленский, киев, запад, мировая экономика