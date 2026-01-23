https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866812779.html
"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе
"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе - 23.01.2026, ПРАЙМ
"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе
Речь Владимира Зеленского в Давосе была наполнена бесстыдством, а сам глава киевского режима вмешивается не в свои дела, заявил лидер французской партии... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T06:16+0300
2026-01-23T06:16+0300
2026-01-23T06:16+0300
общество
украина
виктор орбан
ес
владимир зеленский
киев
запад
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Речь Владимира Зеленского в Давосе была наполнена бесстыдством, а сам глава киевского режима вмешивается не в свои дела, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Какая наглость! Зеленский, который уже четыре года обворовывает европейские страны, только что потребовал в Давосе, чтобы Виктор Орбан "и все Викторы Европы" получили "пощечину"! Но кто этот человек?! Кем он себя возомнил? Пусть он вернется к заботе о своей стране и решению ее огромных проблем с коррупцией!" — возмутился политик.Накануне лидер киевского режима оскорбительно отозвался о венгерском премьер-министре Викторе Орбане во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это не первый случай, когда он проявляет неуважение к Орбану, раньше такие заявления звучали, когда венгерский лидер сомневался в целесообразности членства Украины в Евросоюзе.В прошлом Орбан критиковал тех, кто игнорирует тревожные коррупционные скандалы в Украине, заявляя, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" для борьбы с коррупцией. По его мнению, средства венгров должны использоваться для развития своей страны, а не на роскошные нужды украинских олигархов.
https://1prime.ru/20260122/vypad-866806420.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, виктор орбан, ес, владимир зеленский, киев, запад, мировая экономика
Общество , УКРАИНА, Виктор Орбан, ЕС, Владимир Зеленский, Киев, ЗАПАД, Мировая экономика
"Какая наглость!" На Западе набросились на Зеленского после речи в Давосе
Политик Филиппо: выступление Зеленского в Давосе доказало бесстыдство Киева