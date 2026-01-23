Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Плевок в лицо": на Западе заявили о последствиях после выходки Зеленского - 23.01.2026
"Плевок в лицо": на Западе заявили о последствиях после выходки Зеленского
"Плевок в лицо": на Западе заявили о последствиях после выходки Зеленского - 23.01.2026, ПРАЙМ
"Плевок в лицо": на Западе заявили о последствиях после выходки Зеленского
Запад должен приостановить любое финансирование Украины после резкого выступления Зеленского против европейских партнеров, заявил депутат Европарламента от... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T06:47+0300
2026-01-23T06:47+0300
мировая экономика
украина
владимир зеленский
financial times
ес
запад
европа
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Запад должен приостановить любое финансирование Украины после резкого выступления Зеленского против европейских партнеров, заявил депутат Европарламента от Бельгии Элио ди Рупо в социальной сети X.Вчера, выступая на форуме в Давосе, Владимир Зеленский попытался выставить Европу в невыгодном свете из-за ее неспособности обеспечить собственную безопасность. Обозначая слабые стороны европейцев, глава киевского режима упомянул незначительный военный контингент ЕС в Гренландии и "неправильный" посыл России и Китаю."Заявления Владимира Зеленского в Давосе просто непристойны. &lt;…&gt; В последнее время европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!" — возмутился европарламентарий.По его словам, такое поведение украинского лидера показывает полное неуважение и фактически заставляет Европу прекратить финансовую поддержку Украины."Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года. &lt;…&gt; Похоже, президент Украины сделал свой выбор. &lt;…&gt; Отлично. Но давайте внесем ясность: теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины", — подытожил ди Рупо.Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Хотя перед началом мероприятие Украина считалась одной из центральных тем на встречах в Давосе, издание Financial Times сообщает, что форум обернулся серьезным поражением для Зеленского.
украина
запад
европа
мировая экономика, украина, владимир зеленский, financial times, ес, запад, европа, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Financial Times, ЕС, ЗАПАД, ЕВРОПА, Общество
"Плевок в лицо": на Западе заявили о последствиях после выходки Зеленского

Депутат ЕП ди Рупо призвал прекратить помощь Киеву после вчерашней выходки Зеленского

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Запад должен приостановить любое финансирование Украины после резкого выступления Зеленского против европейских партнеров, заявил депутат Европарламента от Бельгии Элио ди Рупо в социальной сети X.
Вчера, выступая на форуме в Давосе, Владимир Зеленский попытался выставить Европу в невыгодном свете из-за ее неспособности обеспечить собственную безопасность. Обозначая слабые стороны европейцев, глава киевского режима упомянул незначительный военный контингент ЕС в Гренландии и "неправильный" посыл России и Китаю.
"Заявления Владимира Зеленского в Давосе просто непристойны. <…> В последнее время европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!" — возмутился европарламентарий.
По его словам, такое поведение украинского лидера показывает полное неуважение и фактически заставляет Европу прекратить финансовую поддержку Украины.
"Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года. <…> Похоже, президент Украины сделал свой выбор. <…> Отлично. Но давайте внесем ясность: теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины", — подытожил ди Рупо.
Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Хотя перед началом мероприятие Украина считалась одной из центральных тем на встречах в Давосе, издание Financial Times сообщает, что форум обернулся серьезным поражением для Зеленского.
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийFinancial TimesЕСЗАПАДЕВРОПАОбщество
 
 
