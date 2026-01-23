https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866813462.html

"Плевок в лицо": на Западе заявили о последствиях после выходки Зеленского

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Запад должен приостановить любое финансирование Украины после резкого выступления Зеленского против европейских партнеров, заявил депутат Европарламента от Бельгии Элио ди Рупо в социальной сети X.Вчера, выступая на форуме в Давосе, Владимир Зеленский попытался выставить Европу в невыгодном свете из-за ее неспособности обеспечить собственную безопасность. Обозначая слабые стороны европейцев, глава киевского режима упомянул незначительный военный контингент ЕС в Гренландии и "неправильный" посыл России и Китаю."Заявления Владимира Зеленского в Давосе просто непристойны. <…> В последнее время европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надежных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!" — возмутился европарламентарий.По его словам, такое поведение украинского лидера показывает полное неуважение и фактически заставляет Европу прекратить финансовую поддержку Украины."Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года. <…> Похоже, президент Украины сделал свой выбор. <…> Отлично. Но давайте внесем ясность: теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины", — подытожил ди Рупо.Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Хотя перед началом мероприятие Украина считалась одной из центральных тем на встречах в Давосе, издание Financial Times сообщает, что форум обернулся серьезным поражением для Зеленского.

мировая экономика, украина, владимир зеленский, financial times, ес, запад, европа, общество