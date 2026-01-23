https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866813824.html

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Центральное разведывательное управление занято подготовкой серьезных обвинений в адрес Владимира Зеленского, связанных с коррупцией, так как украинский лидер стал основным препятствием для прекращения вооруженного конфликта в Украине, сообщил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в YouTube-канале Dialogue Works."Мирное соглашение зависит от того, решатся ли Зеленский и Сырский оставаться у власти надолго. Но, что важно: я не думаю, что они надолго там задержатся. Зеленский и все его главные помощники, как выяснилось, полностью коррумпированы. А кто организует все эти проверки? Мои старые друзья из ЦРУ создали эту инспекцию. <…> То есть они целенаправленно подрывают авторитет тех, кто сейчас управляет Украиной", — рассказал эксперт.По его утверждению, ЦРУ активно занимается сбором доказательств, чтобы подтвердить причастность Зеленского к масштабной коррупции. Уже в ближайшие недели против него может быть начат процесс, как это было с экс-премьером Тимошенко и бизнесменом Миндичем."Неужели Зеленский <…> единственный некоррумпированный политик на Украине? Я так не думаю. <…> Спецслужбы будут думать, как с ним справиться, когда факты на местах станут более ясными. А это произойдет всего через пару недель", — подытожил Макговерн.В последние недели на Украине усилилась внутренняя политическая конкуренция, подпитанная коррупционными скандалами. НАБУ и САП заявили о разоблачении главы одной из фракций Рады, который пытался дать взятку коллегам за законопроекты. Издание "Обозреватель" также сообщило, что Тимошенко и руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.Позже бывший премьер-министр Юлия Тимошенко прямо обвинила Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.

