Новое заявление Зеленского вызвало изумление в Германии
Дагделен резко отреагировала на заявление Зеленского в Давосе о ЕС
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского во время выступления в Давосе говорит о его завышенной самооценке, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
Накануне он отметил, что если Европа с Украиной будет действовать сообща, то они будут непобедимыми.
"Какая мания величия!" — ответила политик.
При этом она приветствовала переговоры между США, Россией и Украиной в ОАЭ, которые запланированы на сегодня, и добавила, что конфликт нужно завершить как можно скорее.
Зеленский посвятил свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.
