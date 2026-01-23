https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866828150.html

Новое заявление Зеленского вызвало изумление в Германии

Заявление Владимира Зеленского во время выступления в Давосе говорит о его завышенной самооценке, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары | 23.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского во время выступления в Давосе говорит о его завышенной самооценке, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.Накануне он отметил, что если Европа с Украиной будет действовать сообща, то они будут непобедимыми."Какая мания величия!" — ответила политик.При этом она приветствовала переговоры между США, Россией и Украиной в ОАЭ, которые запланированы на сегодня, и добавила, что конфликт нужно завершить как можно скорее.Зеленский посвятил свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.

