Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление Зеленского вызвало изумление в Германии - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866828150.html
Новое заявление Зеленского вызвало изумление в Германии
Новое заявление Зеленского вызвало изумление в Германии - 23.01.2026, ПРАЙМ
Новое заявление Зеленского вызвало изумление в Германии
Заявление Владимира Зеленского во время выступления в Давосе говорит о его завышенной самооценке, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T14:02+0300
2026-01-23T14:02+0300
европа
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского во время выступления в Давосе говорит о его завышенной самооценке, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.Накануне он отметил, что если Европа с Украиной будет действовать сообща, то они будут непобедимыми."Какая мания величия!" — ответила политик.При этом она приветствовала переговоры между США, Россией и Украиной в ОАЭ, которые запланированы на сегодня, и добавила, что конфликт нужно завершить как можно скорее.Зеленский посвятил свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.
https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866468771.html
https://1prime.ru/20260123/koshkovich-866818827.html
европа
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, сша, владимир зеленский
ЕВРОПА, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
14:02 23.01.2026
 
Новое заявление Зеленского вызвало изумление в Германии

Дагделен резко отреагировала на заявление Зеленского в Давосе о ЕС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского во время выступления в Давосе говорит о его завышенной самооценке, написала внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.

Накануне он отметил, что если Европа с Украиной будет действовать сообща, то они будут непобедимыми.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о конфликте на Украине
14 января, 09:21
"Какая мания величия!" — ответила политик.

При этом она приветствовала переговоры между США, Россией и Украиной в ОАЭ, которые запланированы на сегодня, и добавила, что конфликт нужно завершить как можно скорее.

Зеленский посвятил свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Произошедшее с Зеленским в Давосе поразило Запад
09:22
 
ЕВРОПАУКРАИНАСШАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала