Зеленскому сообщили пугающие новости на фоне переговоров в ОАЭ
BZ: Киеву придется заключить сделку из-за безвыходного положения
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 23 января - ПРАЙМ. Украина находится в плачевном состоянии из-за проблем во внутренней и внешней политике, и поэтому должна будет согласиться на выставляемые ей условия сделки, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"В конечном итоге, похоже, для Украины возможны два исхода: один плохой, а другой еще хуже. Дилемма, для которой, по-видимому, больше нет решения. Внутренние проблемы, разваливающийся фронт и, прежде всего, отсутствие поддержки со стороны Дональда Трампа. Украина загнана в угол", — говорится в материале.
"В конечном итоге, похоже, для Украины возможны два исхода: один плохой, а другой еще хуже. Дилемма, для которой, по-видимому, больше нет решения. Внутренние проблемы, разваливающийся фронт и, прежде всего, отсутствие поддержки со стороны Дональда Трампа. Украина загнана в угол", — говорится в материале.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Дабисостоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.