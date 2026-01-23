Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленскому сообщили пугающие новости на фоне переговоров в ОАЭ - 23.01.2026
Зеленскому сообщили пугающие новости на фоне переговоров в ОАЭ
Зеленскому сообщили пугающие новости на фоне переговоров в ОАЭ - 23.01.2026, ПРАЙМ
Зеленскому сообщили пугающие новости на фоне переговоров в ОАЭ
Украина находится в плачевном состоянии из-за проблем во внутренней и внешней политике, и поэтому должна будет согласиться на выставляемые ей условия сделки,... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:33+0300
2026-01-23T17:39+0300
МОСКВА, 23 января - ПРАЙМ. Украина находится в плачевном состоянии из-за проблем во внутренней и внешней политике, и поэтому должна будет согласиться на выставляемые ей условия сделки, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."В конечном итоге, похоже, для Украины возможны два исхода: один плохой, а другой еще хуже. Дилемма, для которой, по-видимому, больше нет решения. Внутренние проблемы, разваливающийся фронт и, прежде всего, отсутствие поддержки со стороны Дональда Трампа. Украина загнана в угол", — говорится в материале.Издание также отмечает, что проблемы, с которыми сталкивается Киев во многом стали следствием коллективного просчета в Европе, которая не в полной мере учла стратегические последствия конфликта.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Дабисостоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
17:33 23.01.2026 (обновлено: 17:39 23.01.2026)
 
Зеленскому сообщили пугающие новости на фоне переговоров в ОАЭ

BZ: Киеву придется заключить сделку из-за безвыходного положения

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 23 января - ПРАЙМ. Украина находится в плачевном состоянии из-за проблем во внутренней и внешней политике, и поэтому должна будет согласиться на выставляемые ей условия сделки, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

"В конечном итоге, похоже, для Украины возможны два исхода: один плохой, а другой еще хуже. Дилемма, для которой, по-видимому, больше нет решения. Внутренние проблемы, разваливающийся фронт и, прежде всего, отсутствие поддержки со стороны Дональда Трампа. Украина загнана в угол", — говорится в материале.
Вид на Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
В Германии сделали заявление о переговорах России, США и Украины в Абу-Даби
17:30
Издание также отмечает, что проблемы, с которыми сталкивается Киев во многом стали следствием коллективного просчета в Европе, которая не в полной мере учла стратегические последствия конфликта.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Дабисостоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
"Перешел черту". Наглая выходка Зеленского разозлила Орбана
17:28
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевДональд ТрампЮрий УшаковДмитрий ПесковЕВРОПАВС РФ
 
 
