"Настоящая истерика". Новое заявление Зеленского вызвало гнев во Франции
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Речь Владимира Зеленского в Давосе обернулась истерикой, наполненной агрессией и наглостью, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Вчера в Давосе Зеленский устроил в прямом эфире настоящую истерику: он начал оскорблять всех подряд, начиная с европейцев, которые годами снабжали его оружием и миллиардами!" — написал он.Политик отметил, что даже его европейские союзники были ошеломлены его агрессивностью и полнейшей непристойностью заявлений.Глава киевского режима во время вчерашнего выступления в Давосе попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
17:41 23.01.2026
 
"Настоящая истерика". Новое заявление Зеленского вызвало гнев во Франции

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Речь Владимира Зеленского в Давосе обернулась истерикой, наполненной агрессией и наглостью, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Вчера в Давосе Зеленский устроил в прямом эфире настоящую истерику: он начал оскорблять всех подряд, начиная с европейцев, которые годами снабжали его оружием и миллиардами!" — написал он.
Политик отметил, что даже его европейские союзники были ошеломлены его агрессивностью и полнейшей непристойностью заявлений.
Глава киевского режима во время вчерашнего выступления в Давосе попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
ОбществоМировая экономикаФРАНЦИЯЕВРОПАГренландияВладимир ЗеленскийЕС
 
 
Заголовок открываемого материала