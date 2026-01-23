https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866839758.html
"Настоящая истерика". Новое заявление Зеленского вызвало гнев во Франции
"Настоящая истерика". Новое заявление Зеленского вызвало гнев во Франции - 23.01.2026
"Настоящая истерика". Новое заявление Зеленского вызвало гнев во Франции
Речь Владимира Зеленского в Давосе обернулась истерикой, наполненной агрессией и наглостью, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Речь Владимира Зеленского в Давосе обернулась истерикой, наполненной агрессией и наглостью, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Вчера в Давосе Зеленский устроил в прямом эфире настоящую истерику: он начал оскорблять всех подряд, начиная с европейцев, которые годами снабжали его оружием и миллиардами!" — написал он.Политик отметил, что даже его европейские союзники были ошеломлены его агрессивностью и полнейшей непристойностью заявлений.Глава киевского режима во время вчерашнего выступления в Давосе попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости Старого света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
"Настоящая истерика". Новое заявление Зеленского вызвало гнев во Франции
