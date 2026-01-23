https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866847917.html
Зеленский рассказал, что обсуждают на переговорах в Абу-Даби
2026-01-23T21:18+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. "Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор... говорят про параметры завершения войны", - сообщил Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
