https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866847917.html

Зеленский рассказал, что обсуждают на переговорах в Абу-Даби

Зеленский рассказал, что обсуждают на переговорах в Абу-Даби - 23.01.2026, ПРАЙМ

Зеленский рассказал, что обсуждают на переговорах в Абу-Даби

Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T21:18+0300

2026-01-23T21:18+0300

2026-01-23T21:18+0300

политика

абу-даби

рф

сша

владимир зеленский

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. "Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор... говорят про параметры завершения войны", - сообщил Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866839483.html

абу-даби

рф

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

абу-даби, рф, сша, владимир зеленский, украина