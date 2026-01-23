Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский рассказал, что обсуждают на переговорах в Абу-Даби - 23.01.2026
Зеленский рассказал, что обсуждают на переговорах в Абу-Даби
Зеленский рассказал, что обсуждают на переговорах в Абу-Даби
Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T21:18+0300
2026-01-23T21:18+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. "Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор... говорят про параметры завершения войны", - сообщил Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале. В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
21:18 23.01.2026
 
Зеленский рассказал, что обсуждают на переговорах в Абу-Даби

Зеленский: на переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения конфликта

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.
"Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор... говорят про параметры завершения войны", - сообщил Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В пятницу в Абу-Даби проходит первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности, на субботу запланировано их продолжение. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в группу включены представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Зеленскому сообщили пугающие новости на фоне переговоров в ОАЭ
17:33
 
